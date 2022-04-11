Между мирами: в разрушенный Мариуполь постепенно возвращается жизнь

Украинским вооруженным формированиям в Мариуполе осталось совсем немного. Судя по всему, их разгром — вопрос ближайших дней. И это уже очень четко ощущается в разрушенном городе. Мирные жители начали выходить из домов без опаски, во дворах и на улицах убирают мусор, расчищают жилое пространство. Из Мариуполя еще продолжают уезжать беженцы. Но уже начался и обратный процесс. Люди возвращаются в свои квартиры, проверяют имущество, пытаются наладить быт. Конечно, ситуация всё равно остается очень напряженной. О том, что сейчас происходит в Мариуполе, как идут бои и когда ждать разгрома украинских формирований, — в репортаже военного обозревателя «Известий» Алексея Рамма.

От магазина до храма

— А какая у вас модель часов Garmin? — искренне спрашивает меня молодой парень, житель Мариуполя.

Это самый странный вопрос, который мне задавали в этом разрушенном городе. Он прозвучал настолько неожиданно, что я даже не спросил, как зовут задавшего его человека.

Моему собеседнику на вид около 30 лет. Раньше он работал на заводе «Азовсталь». Зарабатывал неплохие деньги. Говорит, что мечтал купить модель Fenix 6. Сетует, что Fenix 6Х слишком большая и сложная, поэтому ему нравится более простая 6S. Но до начала боев он так и не смог сделать выбор.

Сейчас он и еще несколько десятков мирных жителей прячутся в недостроенном православном храме, который стоит недалеко от драматического театра. Стены надежно защищают их от снарядов и мин украинской артиллерии. Понятно, что сейчас этот парень не побежит в магазин покупать Fenix 6. И вряд ли ему нужны мои рекомендации и отзывы. Но этот знакомый предмет на моей руке хоть на несколько секунд, но позволил ему вырваться из ужаса, который окружает его последние недели. С того момента, как украинские вооруженные формирования и боевики «Азова» (запрещен в РФ) сделали мирных людей заложниками. А потом целенаправленно уничтожали их огнем стрелкового оружия и артиллерии.

Между мирами 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Но власти Донецкой Народной Республики при поддержке России прилагают все усилия, чтобы она изменилась. Уже работают крупные центры по раздаче гумпомощи. Один из них расположен в северо-восточной части города на Запорожском шоссе — на парковке между мегамаркетом MEGA и магазином Metro. Также в Мариуполь каждый день поступает помощь от различных волонтерских организаций и общественных фондов.

В районе драматического театра пункт выдачи «гуманитарки» работает в бывшем офисе турфирмы «Оникс-Тур». У входа много пожилых людей.

— Вы скажите, чтобы нам привезли в следующий раз зубные щетки, — говорит волонтер Елена моим сопровождающим из Народной милиции ДНР. — Привезли еду, вещи, воду и зубную пасту. А вот щетки почему-то не положили. А как можно без них чистить зубы? Ну хотя бы четыре штуки.

Елена помогает жителям, скрывающимся от огня украинской артиллерии в храме на Соборной улице. Планировалось, что он станет самым большим на Украине. Храм двухпрестольный: нижний, расположенный практически в подвале, должен был носить имя митрополита Игнатия, а верхний — Покровы Божьей Матери. Его толстые стены спасли десятки жителей от огня украинских артиллеристов.

Вокруг — множество следов обстрелов. Хорошо видно, что огонь велся со стороны «Азовстали» и Мариупольского порта. Это последние точки, где украинские формирования сопротивляются до последнего, отчаянно надеясь на эвакуацию.

Три очага Мариуполя

Сейчас украинские вооруженные формирования заперты в трех локальных «котлах» — это завод «Азовсталь», металлургический комбинат имени Ильича и городской порт. Народная милиция ДНР и российские войска целенаправленно уничтожают все артиллерийские позиции на этих объектах. Пока это не будет сделано, мирным жителям Мариуполя продолжает угрожать смертельная опасность.

Иногда украинские боевики пытаются совершать вылазки, но блокирующие их силы жестко пресекают эти попытки. Сейчас вооруженные формирования Киева сменили тактику: с помощью противотанковых ракетных комплексов они охотятся за любым автотранспортом, который проезжает мимо их позиций. И им неважно, что в подавляющем большинстве случаев их жертвами становятся мирные жители.

Между мирами 2 Вид на завод «Азовсталь» Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

— Гордость украинской промышленности — противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар» — оказались слабы против российских танков, — рассказывает мне боец народной милиции. — У них по паспорту дальность стрельбы — 5 км. Но на таком расстоянии они не пробивают броню. А вот с автомобилями такие ракеты справляются легко. Вот сейчас «азовцы» и стреляют в любую автомашину - грузовик ли это или легковушка.

Вообще украинские вооруженные формирования в Мариуполе максимально использовали гражданскую инфраструктуру, чтобы задержать ВС РФ и народную милицию. По всему городу — баррикады из рейсовых автобусов и троллейбусов, также коммерческих грузовиков и автотранспорта коммунальных служб. С помощью таких заграждений украинские морпехи и боевики «Азова» пытались остановить бронетехнику. В районе маслозавода дорогу перегораживают даже сверхтяжелые карьерные самосвалы.

— Смотри под ноги. Везде мины, — предупреждает меня сопровождающий из народной милиции, когда мы идем в центре города недалеко от магазина ЦУМ и центрального рынка.

И это не пустые слова. Везде, где побывали украинские вооруженные формирования, остается огромное количество мин. Боевики ставили их везде, где только можно, — в офисах, магазинах, на промышленных объектах и, конечно, в жилых домах.

Поэтому теперь при движении надо обходить куски дерева, пластика и прочие материалы, которые лежат на земле. С особой осторожностью относиться к разбросанным обломкам: зачастую азовцы ставили тут не просто мины, а изощренные «адские машинки». Российским и донецким саперам еще предстоит гигантская работа по очистке города от этого наследия Украины.

Не только беженцы

Но даже в таких условиях жители Мариуполя прилагают все усилия, чтобы наладить свой быт. Мы с бойцами народной милиции заходим в подъезд обычного пятиэтажного дома советской постройки. Между этажами оборудована аккуратная лежанка для дров. В самом подъезде чисто. Видно, что его прибирают так часто, насколько это возможно. Есть даже дежурный, который спрашивает нас о цели визита.

Во дворах и на улицах уже вовсю идет уборка мусора и обломков. Ею занимаются жители близлежащих домов, помогают им сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики. Кое-где в работах участвует даже чудом сохранившаяся коммунальная техника.

Между мирами 3 Женщина готовит еду во дворе жилого дома в Левобережном районе Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Каждый день из Мариуполя продолжают уезжать беженцы. Но уже появляются и первые «возвращенцы». Они приходят в свои дома, проверяют свое оставшееся хозяйство. Конечно, пока их гораздо меньше, чем тех, кто хочет покинуть пострадавший город. Но тенденция возвращаться в свои дома уже наметилась.