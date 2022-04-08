«Мы живы пока, держимся»: в ДНР разыскивают пропавших людей

Действия украинских националистов во время спецоперации России привели к беспрецедентно большому числу пропавших без вести мирных жителей Донбасса. МЧС ДНР и волонтеры организовали масштабную поисковую операцию. К ней подключилось и российское журналистское сообщество — военкоры, работающие в горячих точках, в том числе журналисты нашего издания. Подробности и непридуманные истории людей — в материале «Известий».

Поиски МЧС и роль Красного Креста

В 2014 и 2015 годах в ДНР пропали без вести 350 человек, в ЛНР — 230. Однако сейчас из-за действий националистов число тех, кого не могут найти родные, значительно увеличилось.

— Розыск родственников в освобожденных населенных пунктах — основной запрос, с которым обращаются на нашу «горячую линию», — рассказал «Известиям» глава МЧС ДНР Алексей Костурбицкий.

— Только за текущие сутки (с 00:00 до 8:00 7 апреля — «Известия») поступило более 3000 звонков по розыску родных, проживавших в населенных пунктах, ранее находящихся под контролем Украины. На электронную почту ежедневно поступает более 500 заявок. Всего с 2 марта 2022 года — 143119 обращений, из них найдено 4100 человек , — отметил Костурбицкий.

Контакты «горячей линии» МЧС ДНР +38 062 342 69 99 +38 071 342 69 99 +7 863 318 29 99 hotline@mail.dnmchs.ru

По словам министра, в Мариуполе и Волновахе поисково-спасательные группы совместно с саперами МЧС ДНР обследуют школы, детские сады, многоэтажные дома и частный сектор. Обследовано около 3000 зданий и сооружений. Реанимационная противошоковая команда МЧС оказала помощь более 300 пострадавшим.

Мы живы пока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активное участие в розыске пропавших без вести мог бы принимать Международный комитет Красного Креста . В уставе указывается: «МККК работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия». Однако, как сообщили «Известиям» в организации, на территории ЛДНР их поисковики не работают.

— На горячую линию Российского Красного Креста поступают заявки на воссоединение семейных связей от переселенцев из Украины и Донбасса, находящихся в РФ. С момента запуска принято более 1000 обращений. На данный момент в работе около 900 заявок, из которых 30 — по России. Мы принимаем обращение, фиксируем его, уточняем недостающие сведения, кого человек ищет и прочее. Обрабатываются заявки в Центре розыска информации. В случае необходимости мы обращаемся в компетентные органы и к коллегам по Международному движению за помощью в поиске необходимой информации, — сообщили нам в МККК.

«Хочу сообщить, что я жив»

По данным «Известий», больше всего просьб поступает от родственников мариупольцев и жителей соседних населенных пунктов. С самого утра люди в Мариуполе выходят из укрытий в ожидании волонтеров молодежной организации ДНР «Молодая Республика». В руках держат записки с короткими обращениями.

Чтобы записать послание близким на камеру, выстраивается огромная очередь. Самые дорогие люди у большинства мариупольцев живут в России.

«Клочковым Сергею или Валентине в Железногорск Курской области. Мы живые, но нам плохо. Не знаем, когда свяжемся», — Валентина Клочкова.

«Родному брату Валерию в город Боровичи Новгородской области. Я жива», — Наталья Люсира.

«Брату Юрию в Воронеж. У нас мама умерла 26 марта. Мы ее похоронить не смогли, прихоронили временно. Когда все успокоится, тогда будем хоронить. Мы живы пока, держимся», — Анна Вахленко.

«Моей дочери. Я жив и здоров», — Виктор Войнов.

«Моей жене Лиле. Я жив. Живу в подвале. Квартира упала, дом разрушился. Позвони Вадиму. Может ли он меня встретить, чтобы я пожил у него», — Сергей Кравченко.

«Родне в Россию. Мы живы, не переживайте», — Татьяна Швец.

«Сыну, Коломоец Анатолию, в Севастополь. Сестра, племянник, мама живы. Об отце и дяде информации пока нет никакой», — Надежда Ткачева.

«Сестре Мальцевой Вере в Курскую область. Мы все живы», — Надежда Читаева.

«Папа, я жива. У нас сгорели все вещи и квартира, но мы спаслись в убежище», — Оксана Сопина.

Подобные записки можно встретить на досках объявлений во временных центрах размещения беженцев на территории ЛДНР. Те, кому удалось выехать из Мариуполя, первым делом идут читать объявления в надежде увидеть послание от родных.

Мы живы пока Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Мужчины центрального штаба «Молодой Республики» ежедневно ездят на освобожденные территории. Даже в те районы, которые до сих пор обстреливаются, — рассказал «Известиям» руководитель организации, депутата Народного Совета ДНР Кирилл Макаров. — Помимо гуманитарной помощи, помогаем людям связаться с их родными. Там, где есть мобильная связь, мы даем свои телефоны для звонков в разные страны или ищем родственников в соцсетях. Там, где ее нет, мы собираем телефонные номера и, возвращаясь в Донецк, начинаем звонить. Часто вывозим людей в другие города. За один раз можем вывезти несколько семей, недавно забрали сразу 14 человек.

По словам Макарова, большинство просьб об эвакуации поступает из Мариуполя, но перевозили людей и из других населенных пунктов. «Также были заявки забрать людей из пунктов временного размещения, например, в Новоазовске и отвезти в Донецк, так как у этих людей в столице ДНР родственники. У каждого своя история. На сегодняшний день помочь удалось сотням людей», — говорит председатель «Молодой Республики».

Присоединилась к оказанию помощи людям и «Молодая Гвардия Единой России».

— В пунктах временного размещения беженцев в поселке Володарское и селе Безыменном под Мариуполем мы столкнулись с тем, что многие не знают, где находятся их родные и близкие. Кроме того, в социальных сетях к нам поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей. Поэтому в оперативном режиме создали сайт. Только за первые сутки работы портала поступило более 1500 заявок , — рассказал «Известиям» председатель организации Антон Демидов.

По его словам, волонтеры проверяют данные о гражданах, поступивших в пункты временного размещения беженцев. Информацию выясняют и по адресам, где они предположительно могут находиться.

— Чтобы оставить заявку, необходимо указать телефон родственника для обратной связи, ФИО, дату рождения, место жительства, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию, — дополнил Демидов.

Мы живы пока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как связаться с волонтерами «Молодая Республика» принимает обращения о поиске людей и заявки на эвакуацию в Telegram-каналах: https://t.me/makarov_kb https://t.me/Mrespublika Сайт «Молодой Гвардии Единой России», где можно оставить сообщение о пропаже родственников в Мариуполе и ближайших селах: http://poisk-mariupol.ru.

По прибытии спасенные жители получают sim-карты республиканского оператора «Феникс». По словам главы МЧС ДНР Алексея Костурбицкого, бесплатно выдано более 30 тыс. штук. Как рассказали волонтеры, на большинство звонков отвечают после первого-второго гудка — родственники с нетерпением ждут от пропавших членов семьи два главных слова: «Я жив».

Как помогают российские журналисты

Поддержку жители республик получают и от российских журналистов. Андрей Гусельников, собкор «Урал.Live» и ZTV, автор паблика «Расследования и портреты», рассказал «Известиям» о помощи жителям Мариуполя. По его словам, военные корреспонденты прибывают в город утром. На северо-западе уже достаточно спокойно, напряженной сохраняется обстановка в районе «Азовстали» и порта, где находятся националисты из «Азова».

— Помощь в поиске ведется двумя способами. Наши зрители и читатели обращаются с просьбой поехать по конкретному адресу и найти их родственников, что мы по возможности стараемся делать. С другой стороны, по желанию уже местных жителей записываем их короткие видео, берем контакты, чтобы по возвращении вечером в Донецк связаться с их близкими , — говорит Гусельников.

Журналист уже обзвонил огромное количество людей из России, Украины, многих стран Европы.

Некоторые граждане сами отправляются на поиски родни в Мариуполь. Андрею Гусельникову известен случай, когда женщина приехала в город за близкими, которым к тому времени удалось выбраться. Из-за обстрелов националистов она не смогла уехать назад, вынуждена была находиться в убежище четыре дня — до тех пор, пока представители СМИ не смогли организовать безопасную эвакуацию.

Мы живы пока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Когда ездишь по населенным пунктам республик Донбасса, общаешься с людьми и видишь, с чем им пришлось столкнуться, невозможно оставаться безучастным , — говорит спецкор «Известий» Сергей Прудников.

Журналист рассказал несколько историй жителей ДНР, которым ему лично удалось помочь.

— Мы приехали в Волноваху, город освободили несколько дней назад. Люди только-только вышли из подвалов, были совершенно подавлены и ошеломлены, но при этом — радостные и светлые. Обнимались, плакали. Расспрашивали друг друга, а жив ли тот человек, а цел ли этот. Перед нами стояла задача пройти по нескольким адресам. По первому по просьбе родственников из Донецка мы искали Викторию. Как оказалось, в двухэтажке из шести-восьми семей осталась только эта женщина и железнодорожник дядя Витя. Она была в порядке. Мы сообщили, что ее ищут. Виктория расплакалась , — вспоминает Прудников.

По его словам, это было настоящим чудом, потому что бои в Волновахе шли около трех недель, 90% города стерто с лица земли, многие жители погибли от огня ВСУ.

— Затем отправились по второму адресу в поисках Екатерины и ее сына Кирилла. По пути останавливались, говорили с людьми. Встретили трех пожилых женщин. У двух совсем не было домов — осталась только груда камней. У третьей жилье более-менее сохранилось, там они все и ютились. Просили нас не уходить, хотели поговорить, высказаться, излить душу, — добавил он.

У первой — Ирины Половинкиной — дети живут России. У второй сын в Славянске.

— Когда я вернулся в Донецк, сразу созвонился со всеми. Сообщил, что мамы живы. Дочь была очень рада, эмоционально восприняла. Сыновья тоже благодарили. Для людей было так важно это узнать, — рассказывает Сергей Прудников.

Мы живы пока Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Затем корреспондент «Известий» возле бомбоубежища встретил двух молодых женщин, домов у обеих не было. Одна попросила позвонить ее сестре в Крым, вторая — бывшему мужу, который вместе с дочерью предположительно выехал на Украину и исчез. Обе просьбы Прудников также выполнил, все нашлись.

Пожилую женщину из поселка Донского близ Волновахи, в поисках и эвакуации которой принимал журналист «Известий», увезла на автомобиле в Россию его знакомая. Купила билеты, посадила на поезд к родным.

— Операция «Спасти рядового бабушку» успешно закончилась. Она держит путь в Москву, — говорит военкор.

Жителей Волновахи Екатерину и Кирилла нашему журналисту не удалось встретить в городе, но он выяснил: они живы. Родственников еще одной пропавшей бабушки корреспонденту «Известий» Денису Кулаге удалось найти в Попасной.

Жительница Белгорода Юлия Наплекова обратилась в нашу редакцию за помощью. В одном из репортажей она увидела дом, где живут ее бабушка и тетя, но об их судьбе девушка ничего не знала. Журналист «Известий» отправился узнать, что с женщинами.

Дверь открыла родная тетя Юлии — Светлана, которая ухаживала за бабушкой. Обе женщины целы, журналист предложил им выехать сначала в Луганск, а потом в Россию. Внучка хочет забрать к себе родственников. Удалось это не сразу — жители Донбасса не очень охотно покидают свои дома даже под угрозой обстрелов ВСУ. И все же женщины согласились покинуть дом.

Всю дорогу до «бронетакси» пришлось идти пешком под огнем националистов. Спустя полчаса обе женщины оказались в безопасном месте. Там была мобильная связь и они смогли созвониться с Юлией.

Мы живы пока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ой, Юлечка, внучечка. Спасибо, что ты расшукала, умничка ты моя. Все живы-здоровы, уже на мирной земле», — сказала бабушка.