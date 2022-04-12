Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по украинским военным объектам. Гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. Крылатыми ракетами воздушного базирования поражен лагерь запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор» . Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военная операция в ДНР будет интенсифицирована. По словам экспертов, это указывает на то, что скоро можно ожидать крупного наступления.

Ускорение темпов

Российские Вооруженные силы 11 апреля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре и системе ПВО Украины с использованием высокоточного оружия. В третий раз за время военной операции были применены гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».

— Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, — сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин высказался о предстоящем ускорении темпов наступления в Донецкой Народной Республике.

— Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги , — сказал Денис Пушилин.

Заявление об ускорении сроков проведения операции может указывать на то, что начнется некое крупное наступление, сказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Потому что за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, например в районе Изюма, там мало что происходило, — полагает эксперт. — Очевидно, переброшенные войска и новые силы, прибывшие с российской территории, в скором времени вступят в действие. Видимо, российские войска и силы Донецкой и Луганской народных республик рассчитывают, что смогут ускорить наступление. Исходя из того, что сообщается, можно сделать вывод, что в Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось. Они испытывают нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего. Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их с «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе . Там будут проходить какие-то крупные операции.

Минобороны России в понедельник заявило о поражении 10 апреля зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Объект на южной окраине Днепропетровска был обстрелян высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». Заявлено поражение четырех пусковых установок.

Ударная тень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Словацкие власти не подтвердили информацию российской стороны. Премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную страной в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили.

По заявлению Минобороны РФ, в районе Успеновки поражены радиолокатор еще одного зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а также база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны. На ней уничтожены в том числе ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

— В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Днем 11 апреля высокоточными ракетами наземного базирования было нанесено несколько ударов в Попаснянском районе Луганской области. У населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое в результате уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона , три ротные опорные пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, свыше 50 боевых бронированных машин.

Крылатыми ракетами воздушного базирования в этот же день уничтожен лагерь запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор» у Новогродовки Донецкой области . У города Селидово поражена пусковая установка ракет «Точка-У» и две реактивные системы залпового огня.

Средствами ПВО в районе Изюма удалось сбить два украинских самолета Су-25 и истребитель Су-27 у Синельниково Днепропетровской области. Также у населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области был уничтожен сосредоточенным огнем стрелкового оружия ударный вертолет Ми-24.

По сведениям российских военных, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса, 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Гуманитарная ситуация

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал 11 апреля о гуманитарной ситуации в районах боевых действий. По его словам, российские военные ежедневно предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях. Ежедневно с 10 утра мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях.

За прошедшие сутки российские военные без участия украинских властей эвакуировали в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины 17 117 человек, в том числе 2560 детей . Всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 740 219 человек, из которых 140 623 — дети.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с федеральными ведомствами продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, рассказал Мизинцев и привел примеры. В Харькове в районе завода «Турбоатом» в школе №100 боевики оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды, заявил генерал: они проверяют местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Поводом для задержания становятся обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, переписки в мессенджерах с осуждением действующего режима , подписки в социальных сетях на российские каналы и другие.

— Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от $500 до $1000 . Десятки задержанных домой так

и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно, — рассказал Михаил Мизинцев.

Начальник НЦУО предупредил о кровавых провокациях, которые, по его словам, готовят украинские власти под руководством США и других западных стран.

— Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области. В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов . При этом с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено, — заявил Михаил Мизинцев.

Ударная тень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскивают тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии.

Кроме того, украинские власти широко используют возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций.

— Так, руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих и жандармерии Франции, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях, — сказал генерал.

В понедельник французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору.

— Принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станут сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России, — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что ВС России, «в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению, оказывая мирным жителям всяческую помощь и поддержку».

Под огнем

В Минобороны РФ 11 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Старший офицер отдела управления связи штаба военного округа подполковник Анатолий Ванчугов обеспечивает все виды связи командного пункта. Ему не раз приходилось действовать под сильным огнем. В одном из населенных пунктов подполковник под обстрелом организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания.

В последующих боях минометным огнем была выведена из строя основная система связи, что затрудняло управление российскими подразделениями.

— Благодаря умелым и решительным действиям подполковника Ванчугова в кратчайшие сроки была организована связь по резервным каналам , — рассказали в российском военном ведомстве.

Во время этого боя Анатолий Ванчугов увидел двух российских военнослужащих, получивших осколочные ранения. Несмотря на обстрел, Анатолий вытащил их из-под огня и оказал первую медицинскую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин со своим батальоном под сильнейшим огнем восстановил стратегически важный мост, уничтоженный украинскими формированиями . Группа мостовой разведки, которой руководил офицер, обнаружила и обезвредила две фугасные мины, установленные на путях подхода к разрушенной переправе.

Ударная тень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При восстановлении моста по батальону открыли сильный минометный обстрел, один из подчиненных Андрея Гаранина получил осколочные ранения.

— Действуя решительно, Андрей Гаранин вынес раненого из-под огня, оказал ему первую помощь и вернулся назад. Несмотря на непрерывный огонь, подполковник не покинул место наведения переправы до полной готовности моста , — отметили в Минобороны.

Во время ночной разведки группа капитана Алексея Гостюхина обнаружила скрытые позиции 40 диверсантов, а также пять замаскированных автомобилей с кочующими минометами. Капитан, подкравшись к неприятелю, верно рассчитал координаты места расположения противника и тут же передал их в пункт управления бригады.

По позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был ликвидирован, сообщили в российском Минобороны.