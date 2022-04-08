«У-точечные» данные: кто нанёс удар по мирным людям на вокзале Краматорска

Утром 8 апреля под обстрелом оказался железнодорожный вокзал в контролируемом украинскими войсками Краматорске. Погибли не менее 39 человек, 87 получили ранения . Большинство из них ждали эвакуации на запад страны. Киевские власти немедленно обвинили в ударе Россию и заявили, что он произведён баллистической ракетой «Искандер». Появившиеся фото позволили идентифицировать боеприпас как «Точка-У» . Эксперты отмечают, что в РФ последние такие комплексы сняты с вооружения в 2019 году. Российское оборонное ведомство заявило, что атаку провели военные ВСУ из района города Доброполье.

Кассетный удар

Первоначально украинские власти заявили о том, что удар по вокзалу в Краматорске нанесён новейшим российским комплексом «Искандер», при этом использовались кассетные боеприпасы. После того, как появились первые фотографии обломков ракеты, официальная версия изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что был использован комплекс «Точка-У».

Российское Минобороны немедленно опровергло заявления киевских властей и отметило, что такие ракеты есть только у вооружённых сил Украины.

— Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности, — заявили в оборонном ведомстве. ­— Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами.

По версии российских военных, удар был нанесён украинским ракетным дивизионом из района населенного пункта Доброполье с целью сорвать выезд жителей и использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

У-точечные Железнодорожная станция Краматорска после падения ракеты «Точка-У» Фото: REUTERS/Stringer

В российском Минобороны напомнили, что 14 марта 2022 года дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Точкой-У» нанёс удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 апреля заявил, что с начала российской военной спецоперации средства ПВО перехватили уже 24 таких ракеты, направленных на республику.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать удар по вокзалу Краматорска. Накануне ведомство уже открыло уголовное дело против бойцов 19-й ракетной бригады ВСУ. 31 марта они обстреляли тремя такими боеприпасами Белгородскую область, ранив восемь россиян.

Ракеты «Точки-У» и «Искандера» сильно отличаются друг от друга, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В Краматорске хорошо сохранилась хвостовая часть ракеты, — отметил эксперт. — Посмотрев на нее, можно совершенно точно сказать, что удар был нанесен «Точкой-У». Об этом говорит расположение рулей управления (напоминают плавники): на обломке в Краматорске они расположены на значительном расстоянии от конца ракеты — это признак «Точки-У». У «Искандеров» эти «плавники» крепятся на самом конце ракеты. Также на фото из Краматорска хорошо видны аэродинамические рули — это сетчатые лопатки (они еще напоминают соты) на самом конце ракеты. Такие тоже есть только у «Точки-У».

У-точечные Упавшая в Краматорске ракета «Точка-У» Фото: соцсети

Эксперт отметил, что в российской армии последние «Точки-У» были сняты с вооружения в 2019 году , тогда же об этом были сообщения в СМИ.

— Все российские «Точки» были ликвидированы, — отметил Алексей Леонков. — Во-первых, заканчивались сроки эксплуатации. Во-вторых, наша армия по плану переходила на «Искандеры», что и было сделано — теперь это наш основной оперативно-тактический комплекс. В тоже время украинская армия, по данным специализированного бюллетеня The Military Balance, располагает порядка 90 пусковыми установками и 800 ракетами «Точка-У».

Огонь по своим

Для Украины это не первый инцидент с «Точкой-У». На учениях 20 апреля 2000 года по неназванной причине одна из таких ракет на 100 километров отклонилась от заданной цели на полигоне и поразила жилой 9-этажный дом в Броварах, пригороде Киева. Несмотря на то, что боеприпас был с учебной инертной боевой частью, дом получил серьёзные разрушения. Тогда три человека погибли и пятеро получили ранения.

Сразу после инцидента министерство обороны Украины двое суток отрицало, что взрыв был вызван именно ракетой, запущенной на учениях. По официальным данным, боеприпас успешно поразил намеченную цель. Лишь после обнаружения обломков глава военного ведомства страны был вынужден признать вину.

— Надежность украинских «Точек» — очень проблемный вопрос, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — С ними уже не раз были инциденты. Помимо известного случая в 2000 году, когда запущенная с Гончаровского полигона ракета попала в многоэтажку в Броварах, можно вспомнить и другие. Так, в 2008 году «Точка» взорвалась вскоре после старта и упала в 9-10 км от пусковой установки. Из-за просроченного срока хранения, вероятно, появились трещины в монолите твердого топлива, что и привело к аварии.

У-точечные Фрагмент упавшей в Донецке украинской ракеты «Точка-У», 14 марта 2022 года Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Эти ракетные комплексы состоят на вооружении Украины с советских времен. Их производство фактически прекратилось в 1980-е годы, соответственно, срок годности давно истек. Как они хранились все прошедшие годы, кто их обслуживал — никому неизвестно. Поэтому теоретически возможно все, включая серьёзный сбой автоматики или неисправность боеприпаса, отметил эксперт.

— По тому, как лежит ракета в Краматорске, можно сказать, что она прилетела с юго-запада, — считает Алексей Леонков. — Там находятся украинские войска. Не было сообщений о том, что ДНР или ЛНР захватывали «Точки» с ракетами. А вот ВСУ такими активно стреляют по Луганску, Донецку. ПВО из сбивали, когда они направлялись также к Мелитополю и Бердянску.

Советский оперативно-тактический ракетных комплекс «Точка-У» поступил на вооружение в 1975 году. Он производился с несколькими типами боевых частей, в том числе ядерной. Наиболее распространённый, кассетный вариант с индексом 9Н123К содержит 50 меньших по размеру суббоеприпасов. На высоте чуть более двух километров они отделяются, что накрыть территорию до 7 га. Отработавший двигательный отсек падает неподалёку. Его часто принимают за неразорвавшуюся часть ракеты.

Каждый суббоеприпас несёт почти полтора килограмма мощной взрывчатки и при взрыве дробится на 316 крупных и тысячи мелких осколков, особенно опасных для расположенных на открытой местности людей и небронированной техники.