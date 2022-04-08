Над пропастью во лжи: с чего начиналась Буча

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: распространение в западных СМИ фейков про Бучу призвано отвлечь внимание от того, что Украина начала отказываться от договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле. С чего начинались фальсификации, для чего и кому они нужны и каких сообщений можно ждать в ближайшее время — в материале «Известий».

Информация о событиях в Буче, по словам Лаврова, появилась после того, как украинская сторона проявила готовность «провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным».

— Именно в тот момент, когда в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация, — подчеркнул Лавров.

По его словам, сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от того, что «украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать всё новые условия». А после Бучи украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс.

Постановка в Буче

Самый громкий на сегодняшний день фейк был распространен в воскресенье, 3 апреля.

Силы спецоперации в конце марта покинули все населенные пункты столичного региона, включая Бучу . 31 марта мэр города Анатолий Федорук сообщил, что российских военных там нет. В Буче побывал и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк, который фотографировался там с флагом Украины.

В последующие два дня в Буче был введен комендантский час, мирным жителям запретили выходить на улицу — официально было объявлено о зачистке города. После этого в СМИ появились страшные кадры — лежащие на улицах тела погибших со связанными за спиной руками, их лица не показывались.

Тут же состоялось выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронетехнику, чтобы защитить нашу страну и освободить ее от русских. То же самое и с санкциями», — заявил он.

По словам главы украинского МИДа, новые ограничительные меры против России должны включать отключение всех банков от SWIFT, эмбарго на поставки нефти, газа и угля, закрытие портов Евросоюза для судов и товаров из РФ.

Над пропастью во лжи Фото: REUTERS/Diego Herrera

Министерство обороны Украины назвало фейк новой Сребреницей, а президент Европейского совета Шарль Мишель — Бучанской резней. В понедельник, 4 апреля, европейские страны объявили персонами нон грата десятки послов и сотрудников российских консульств.

При этом ни одного достоверного подтверждения вины России предоставлено не было, доказательствами «резни» стали только видеоролики сомнительного качества. Более того, наблюдатели заметили в отражении стекла заднего вида автомобиля съемочной группы, как тело одной из жертв принимает сидячее положение.

Испанский политолог Сезар Видаль в комментарии «Известиям» не исключил, что некоторые из тел — на самом деле умершие. В то же время эксперт перечислил признаки постановочного характера сведений о Буче.

— Когда русские покидали Бучу, нигде не было трупов на улицах. После этого туда начали заходить украинцы, которые оставались там некоторое время, и вдруг эти тела начали появляться, — сказал Видаль.

Он обратил внимание, что на телах были белые повязки, это, по его мнению, означает, что они не были сторонниками нынешней Украины и просили помощи у российских военных.

— Так что вполне возможно, что сами украинские военные расстреливали этих людей, — отметил политолог.

Россия дважды инициировала срочное заседание Совбеза ООН по событиям в Киевской области, однако председательствующая в этом месяце Великобритания отказала в дискуссии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вынужден был провести брифинг, на котором обратил внимание на несколько дней не замечавших «Сребреницу» мэра Федорука и депутата Беленюка.

Над пропастью во лжи Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время брифинга Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Категорически опроверг причастность российских военных к случившемуся и генерал-майор Игорь Конашенков.

— Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах, — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

5 апреля в Нью-Йорке все же прошло заседание Совета Безопасности ООН по конфликту на Украине, главной темой которого стала ситуация в Буче. Руководители ООН напрямую не стали обвинять в преступлениях ни одну из сторон, а замгенсекретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло сообщила, что международная организация собирает все свидетельства, которые поступают в том числе с подконтрольных России территорий.

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал воздержаться от безосновательных заявлений и отметил, что вначале следует установить причины и обстоятельства инцидента.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в своем выступлении подчеркнул, что Россия «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей» и потому «продвигается не так быстро, как многие ожидали». Кроме того, он обвинил Запад в том, что для них Украина «была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют», и призвал Владимира Зеленского «принять правильное решение».

«Химическая атака» в ЛНР

В тот же день Киев сообщил о химической атаке в ЛНР. По утверждению украинской власти, силы спецоперации подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное. В СМИ размещены кадры оранжевого зарева над населенным пунктом. Местных жителей призвали не выходить из дома и закрыть окна.

Народная милиция ЛНР выступила с официальным заявлением и назвала случившееся диверсией, произведенной ВСУ. По данным луганских силовиков, ее совершили украинские нацформирования перед отступлением из Рубежного. Момент подрыва рассчитан с учетом розы ветров — так, чтобы химикаты распространились на максимальную территорию.

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в заявлении представителей ЛНР. Информация о жертвах уточняется.

По данным Народной милиции ЛНР, в резервуарах на территории предприятия остается еще более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых может уничтожить всё живое в радиусе 30 километров. В зоне риска оказываются всё еще подконтрольные ВСУ населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживает более 300 тыс. мирных граждан.

Над пропастью во лжи Фото: соцсети

Стоит отметить, что о возможности подобной провокации глава ДНР Денис Пушилин говорил в интервью «Известиям», опубликованном 27 февраля. Располагал сведениями о подготовке ВСУ диверсий с применением химикатов и официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, он сообщал об этом еще 9 марта.

Обстрел роддома, которого не было

9 марта на первых полосах ведущих мировых СМИ появились публикации с громкими заголовками и страшными кадрами из Мариуполя. По утверждению Киева, российская авиация нанесла удар по местному роддому. Сообщалось, что больница № 3 была действующей и в результате обстрела якобы погибли трое мирных жителей, включая ребенка, еще 17 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку зверством. В качестве доказательств были опубликованы кадры с места событий, которые сделал украинский фотокорреспондент. На снимках беременных женщин эвакуировали из здания на носилках, некоторые шли сами, как бьюти-блогер Марианна Вышемирская.

При этом еще 8 марта постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что в больнице нет ни персонала, ни пациентов, а огневую позицию на этом объекте оборудовали ВСУ. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков прокомментировал подлог с военной точки зрения. По его словам, если бы на роддом в действительности был сброшен фугасный авиационный боеприпас, от внешних стен ничего бы не осталось.

Над пропастью во лжи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он также подтвердил, что все лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили штатную работу еще в конце февраля, а персонал и пациенты были разогнаны украинскими националистами. По словам генерал-майора, конкретно это здание батальон «Азов», против которого в России возбуждены уголовные дела, переоборудовал в опорный пункт. Это подтверждали и жители города в комментариях журналистам.

Главная героиня постановки — роженица Марианна Вышемирская — в минувшие выходные дала интервью, в котором подтвердила всю озвученную Москвой информацию. Она опровергла информацию об авианалете и указала, что в роддоме находились украинские военные.

При этом Киев продолжает настаивать на своей версии. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии украинским СМИ сообщила, что Марианну Вышемирскую насильно вывезли из Мариуполя в Россию, а интервью она могла дать под давлением.

Привидение с мотором

А начиналась вся эта история фальсификаций с, казалось бы, безобидных фейков. Призрак Киева — выдуманный супергерой на украинском МиГ-29, который в первые же 30 часов после начала спецоперации якобы сбил шесть российских самолетов. Легенду о потерпевших крушение в неравном бою Су-27, МиГ-29, двух Су-25 и двух Су-35 тут же подхватили украинские СМИ и широко растиражировали ее, назвав мифического персонажа продолжателем традиций Ивана Кожедуба.

Минобороны Украины в соцсетях сообщила, что таинственный герой, возможно, это один из опытных военных летчиков, ушедший ранее в запас, однако вернувшийся в строй после начала боевых действий, чтобы защитить родину. В подтверждение своих заявлений военные опубликовали видео пользователя Comrade_Corb, найденное на YouTube. С каждым днем слава супергероя росла: СБУ назвала его ангелом и сообщила об уничтожении еще 10 самолетов врага, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал его настоящим человеком и запостил в соцсетях фотографию аса 2019 года, к 28 февраля, по данным главы Винницкой областной администрации Сергея Борзова, Призрак сбил уже 15 самолетов, а к 1 марта — 21. В последнем бою, по свидетельству экс-депутата рады Игоря Мосийчука, он также был сбит, но выжил, получил новую боевую машину и продолжил бороться с врагом.

Над пропастью во лжи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом большинство сторонних наблюдателей в существование украинского аса не поверили. Comrade_Corb позже признался, что сделал ролик, взяв кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator World. Никаких подробностей боев и доказательств крушения самолетов опубликовано не было, не известны ни фамилии уничтоженных летчиков, ни бортовые номера сбитых машин. Боле того, нет и свидетельств того, что Россия в начале спецоперации использовала МиГ-29. Засомневались в этой истории даже западные СМИ, однако оправдали действия украинцев тем, что им необходимо было поднять боевой дух.

Банка, которая лопнула

Новость про женщину, сбившую вражеский беспилотник банкой огурцов, крутилась в украинском информационном поле не меньше недели. Представители СМИ даже якобы нашли киевлянку Елену и выяснили у нее все подробности случившегося. По словам женщины, она сидела на балконе и курила, когда услышала некое жужжание и увидела медленно проплывающий мимо предмет. Дроны она никогда в жизни не видела, но тут же поняла, что это вражеское устройство, поэтому схватила первый попавшийся под руку предмет, оказавшийся банкой консервов, и бросила в беспилотник.

«Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня!» — цитируют главную героиню истории журналисты. Правда, по ее мнению, запустили летательный аппарат мародеры, которые таким образом ищут опустевшие квартиры.

Тем не менее история с поверженным вражеским беспилотником облетела все украинские соцсети, вызвала живой отклик и стала чрезвычайно популярной.

В плену иллюзий

История, случившаяся в самом начале спецоперации на острове Змеиный в Черном море, должна была стать первым мотиватором для украинских бойцов. По версии украинских СМИ, на предложение экипажа российского военного судна сложить оружие пограничники ответили грубым отказом. Их слова пошли в народ, а самих героев похоронили — по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, остров подвергся ракетной атаке, а все пограничники были уничтожены. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил это и пообещал всем им посмертно присвоить звание Героя Украины.

Над пропастью во лжи Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Но на следующий день выяснилось, что 82 солдата гарнизона сдались в плен российским войскам. С них взяли подписку об отказе участвовать в боевых действиях, снабдили водой, сухим пайком и отправили из Севастополя в Одессу на автобусах. По словам представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, во время эвакуации с острова 16 катеров ВМС Украины пытались атаковать корабли с пленными, но были уничтожены. А спустя два дня представители ВМС Украины подтвердили, что пограничники живы и находятся в плену.

Знакомый почерк

«Призрак Киева», изображение самолета, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои». Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги», — написал в Telegram замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, день ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся всё более бредовыми.

«Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует», — отмечает Медведев.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко полагает, что последние события подтверждают намерение США и их западных союзников «воевать на Украине до последнего гражданина».

— Именно поэтому можно сделать вывод, что описанные провокации — не последние. Мы будем свидетелями еще множества попыток очернить действия России и сформировать ее негативный образ, — говорит он.

Политик уверен, что почерк фейков один — такой же, как был в Сирии.

Над пропастью во лжи Сирия, 2021 год, «Белые каски» ищут остатки кассетных бомб и осколков Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli

— Хочу напомнить о подлогах, которые там стряпались руками так называемых «Белых касок», пытавшихся обвинить сирийскую армию в использовании химического оружия. Они разоблачались, но, несмотря на это, повторялись вновь и вновь. Дезинформация ориентирована на людей, которые не хотят слышать аргументы другой стороны. Что мы могли бы предпринять в данной ситуации? Точечно и грамотно разоблачать вбросы, демонстрировать ложь во всех ее проявлениях. Показывать, кто и как готовит такие публикации, — говорит Ревенко.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает: такое количество вранья со стороны Киева связано с тем, что выступления украинского президента Владимира Зеленского начали раздражать международное сообщество, а депутаты западных парламентов отказываются его слушать.

— Чтобы привлечь внимание к Украине, нужна была провокация, причем мощнейшая. Так случилась Буча. Теперь — якобы химическая атака. Всё это звенья одной цепи. Цель — натравить страны Запада на Россию, ввести тотальные санкции на продажу нефти, привлечь НАТО к непосредственному военному вторжению, — сказал Кнутов в беседе с «Известиями».

Он считает, что за информационными подделками стоит не только Киев, но и западные спецслужбы.

Над пропастью во лжи Фото: Global Look Press/I-Images

— Дело в том, что Вашингтон играет сразу на нескольких столах. Во-первых, пытается создать в России социально-экономический кризис со сменой власти, о чем признался Байден. Во-вторых, ударить по Евросоюзу за счет эмбарго на энергоносители. В результате ЕС оказывается в крайне невыгодном положении. Из-за роста цен на электроэнергию себестоимость европейской продукции становится высокой, а американские товары получают преимущество. В-третьих, это попытка восстановить репутацию Байдена после позорного бегства из Афганистана . В-четвертых, с точки зрения глобального многополярного мира через Российскую Федерацию будет оказываться давление на Китай. Вот такой комплекс задач пытаются решить США, и фейки здесь играют принципиальную роль, — полагает эксперт.

Юрий Кнутов не сомневается в том, что фальсификации продолжатся, и прогнозирует их направление. По его мнению, теперь может распространяться ложь о применении Россией биологического оружия и массовых убийствах мирных украинцев, в первую очередь женщин и детей.

Тем не менее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Москве удастся победить киевскую пропаганду.

«Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого. Например, когда [советский разведчик] Павел Судоплатов уничтожил националиста Евгена Коновальца, вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри — «Це вам подарунок з Києва». Таких «подарункiв» для нацистских преступников будет еще немало!» — заключает он.