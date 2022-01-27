«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине»

Украина может готовить постановочные химатаки вдоль линии соприкосновения по примеру тех, что были в Сирии . Однако в ДНР надеются, что Киев не будет применять этот сценарий. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин . Он также уточнил: вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой вдоль всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. По его словам, Киев размещает зенитные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры прямо в населенных пунктах — и это подтверждают отчеты ОБСЕ . В результате, отметил глава ДНР, Украина может усилить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. Украинские власти, как считает Пушилин, «заигрались в напряженность» и теперь Киеву «всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины» .

«Киев заигрался в напряженность»

— 24 января стало известно о предложениях об эвакуации дипломатов США, Великобритании и Австралии из Киева. К этому списку присоединяются и другие западные страны, в частности Канада. Как по-вашему, связаны ли эти действия с готовящимися провокациями против ДНР?

— Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта , который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности. Но Киев так заигрался , что и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову пришлось успокаивать население. В результате Данилов даже признался, что нет каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину .

Бумеранг дезинформации Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Это вынужденное признание, и мы понимаем, с какой целью оно сделано — Киеву всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины.

— Как вы считаете, почему сама Украина призывает Запад оставить дипломатов?

— Потому что фейковый поток заявлений о якобы российском вторжении вызвал панику у населения Украины и нанес ущерб ее экономике . Эвакуация дипломатов еще более усугубила эти процессы. Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине .

«Могут усилиться провокационные обстрелы домов»

— Ранее вы говорили, что ожидаете со стороны Украины провокаций, и отметили, что на линии соприкосновения уже появились американские противотанковые ракеты Javeline. Когда вы ожидаете провокации? С каких направлений?

— Мы контролируем ситуацию по всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. Вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Они ее устанавливают прямо в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Отчетами СММ ОБСЕ подтверждается наличие зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортеров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Веселом, Кирилловке, Новогригорьевке. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах. В результате могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей республики .

Бумеранг дезинформации Фото: REUTERS/Ukrainian Defence Ministry

Есть сведения о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

— Будут ли это постановочные химатаки, как это было в Сирии с «Белыми касками»?

— Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий .

— Есть ли данные о подготовке диверсий со стороны Украины или стран НАТО по направлению на Крым?

— У нас такой информации нет.