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«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине»

Глава ДНР Денис Пушилин — о готовящихся провокациях со стороны Киева, возможных химатаках и эвакуации дипломатов
Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине»
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2022-01-26 15:56:23
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Украина может готовить постановочные химатаки вдоль линии соприкосновения по примеру тех, что были в Сирии. Однако в ДНР надеются, что Киев не будет применять этот сценарий. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также уточнил: вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой вдоль всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. По его словам, Киев размещает зенитные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры прямо в населенных пунктах — и это подтверждают отчеты ОБСЕ. В результате, отметил глава ДНР, Украина может усилить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. Украинские власти, как считает Пушилин, «заигрались в напряженность» и теперь Киеву «всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины».

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«Киев заигрался в напряженность»

— 24 января стало известно о предложениях об эвакуации дипломатов США, Великобритании и Австралии из Киева. К этому списку присоединяются и другие западные страны, в частности Канада. Как по-вашему, связаны ли эти действия с готовящимися провокациями против ДНР?

Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности. Но Киев так заигрался, что и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову пришлось успокаивать население. В результате Данилов даже признался, что нет каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину.

Бумеранг дезинформации
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Это вынужденное признание, и мы понимаем, с какой целью оно сделано — Киеву всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины.

— Как вы считаете, почему сама Украина призывает Запад оставить дипломатов?

— Потому что фейковый поток заявлений о якобы российском вторжении вызвал панику у населения Украины и нанес ущерб ее экономике. Эвакуация дипломатов еще более усугубила эти процессы. Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине.

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«Могут усилиться провокационные обстрелы домов»

— Ранее вы говорили, что ожидаете со стороны Украины провокаций, и отметили, что на линии соприкосновения уже появились американские противотанковые ракеты Javeline. Когда вы ожидаете провокации? С каких направлений?

— Мы контролируем ситуацию по всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. Вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Они ее устанавливают прямо в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Отчетами СММ ОБСЕ подтверждается наличие зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортеров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Веселом, Кирилловке, Новогригорьевке. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах. В результате могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей республики.

Бумеранг дезинформации
Фото: REUTERS/Ukrainian Defence Ministry
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Есть сведения о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

— Будут ли это постановочные химатаки, как это было в Сирии с «Белыми касками»?

Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий.

— Есть ли данные о подготовке диверсий со стороны Украины или стран НАТО по направлению на Крым?

— У нас такой информации нет.

Справка «Известий»

Постановочная химатака в Сирии, о которой говорит глава ДНР, произошла 7 апреля 2018 года в населенном пункте Дума — последнем форпосте повстанцев Восточной Гуты, недалеко от Дамаска.

Информацию о химатаке распространила организация «Белые каски», которая обвинила в применении химоружия сирийскую армию. От атаки, по оценкам организации, погибло свыше 70 человек. Подтверждения этой информации из других источников не было.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг информацию о химатаке в Думе и выразил готовность отправить российских специалистов для оценки ситуации. 9 апреля врачи ЦПВС посетили Думу и не обнаружили у людей, находившихся там на лечении, признаков химического отравления.

Накануне атаки, 6 апреля, Минобороны РФ сообщило, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) готовит в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Военный источник ТАСС уточнил, что боевики готовят инсценировки.

Не дождавшись оценок Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и решения Совбеза ООН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по территории, контролируемой правительством Сирии. Удару подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

МИД РФ назвал атаку стран Запада «противозаконной, противоправной вооруженной акцией». Представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил Лондон в постановке химической атаки в Думе, а также в постановке изображений жертв атаки.

Американский телеканал One America News Network сообщил со ссылкой на врачей Думы, что «в больницу ворвались неизвестные люди с «жертвами», снимая всё на видео, и эти люди кричали о химической атаке».

В марте 2019 года ОЗХО выпустила доклад, где утверждает, что в апреле 2018 года в Думе была атака, в ходе которой использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор.

Однако позднее благодаря утечкам WikiLeaks стало известно, что доклад был в значительной степени «отредактирован». 21 января 2020 года экс-инспектор ОЗХО Иэн Хендерсон заявил, что «выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу».

В январе 2020 года РФ на заседании Совбеза ООН представила доказательства фальсификации применения химоружия. Как ранее заявила в интервью «Известиям» советник президента Сирии Луна Аш-Шибль, Дамаск уже пять лет направляет приглашения экспертам ОЗХО и готов сотрудничать, однако организация ведет себя «необъективно и предвзято» по отношению к Сирии.

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