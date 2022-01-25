Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины

Сосредоточение военных сил вокруг Украины постепенно набирает обороты. Вечером 24 января в НАТО объявили о наращивании своих флотов и ВВС в Восточной Европе. США также готовятся оперативно перебросить туда свыше 8 тыс. военнослужащих , чтобы «подкрепить уверенность союзников». В соседнюю Белоруссию тем временем прибывают на совместные учения эшелоны российских войск с Дальнего Востока. По словам источников «Известий» в Минобороны, в республике формируется несколько группировок вооруженных сил. Одновременно в Западном и Южном военных округах стартовали отдельные маневры, которые проводятся в рамках внезапной проверки этих объединений. Эксперты отмечают, что стянутых Североатлатическим альянсом сил пока недостаточно для создания угрозы России и это просто «игра мускулами». Вместе с тем специалисты отмечают и опасность дальнейшей эскалации ситуации.

Расширение географии

На территории Белоруссии создается несколько группировок, состоящих из разных видов вооруженных сил. Они отработают широкий круг задач, включая борьбу с терроризмом, дестабилизирующими элементами и прикрытие госграницы, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве . Помимо этого, будут тренировать и противостояние современному высокотехнологичному противнику. Как пояснили источники в Минобороны, в Западном и Южном военных округах 24 января начались маневры в рамках внезапной проверки войск эти объединений. Но эти учения — самостоятельные мероприятия боевой подготовки и проводятся вне российско-белорусских тренировок «Союзная Решимость».

Пограничное стояние Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота на станции разгрузки,Белоруссия Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В Минобороны РФ 24 января рассказали о новых частях, прибывших в Белоруссию для проведения учений «Союзная Решимость – 2022». С Дальнего Востока переброшены морские пехотинцы с боевой техникой, самоходная артиллерия и самолеты-штурмовики Су-25. До этого военное ведомство продемонстрировало кадры прибытия в соседнюю страну новейших истребителей Су-35 из Восточного военного округа (ВВО).

Помимо Сухопутных войск, морпехов и десантников, в Белоруссию из ВВО прибудут два дивизиона дальнобойных зенитных ракетных систем С-400 и дивизион с комплексом малой дальности «Панцирь-С». Одной из задач переброски техники и военных через всю страну названа необходимость проверки транспортной инфраструктуры к подобным перевозкам.

Россия не раскрывает общее количество личного состава и боевой техники, которые будут переброшены для учений. Заявлено лишь, что оно не требует уведомления согласно нормам Венского документа 2011 года об укреплении мер доверия и безопасности. Согласно ему, задействованный контингент для этого не должен превышать 9 тыс. военных, включая вспомогательный персонал, или 250 танков, или

500 боевых бронированных машин.

В тот же день — 24 января — пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что 8500 военнослужащих США приведены в состояние повышенной боевой готовности. Окончательное решение о переброске в Европу пока не принято , но контингент будет готов войти в состав Сил реагирования НАТО, если альянс примет решение об их активации.

— Восемь с половиной тысяч военных — это всё, что США может перебросить и обеспечить оперативно в районе Прибалтики и Польши, — объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Речь идет в лучшем случае об одной полнокровной армейской бригаде с подразделениями усиления. Даже если это будет какая-то элитная часть, это не та сила, которую можно воспринимать серьезно в качестве угрозы для России или Белоруссии . Основные логистические объекты США находятся на территории Германии. А полноценных маршрутов, которые позволяют снабжать более серьезные армейские группировки в Прибалтике и Польше у Соединенных Штатов нет.

Пограничное стояние Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka

Другое дело, что все эти демонстративные шаги США и НАТО обнадеживают Украину и дают ей иллюзию разрешения на любые действия, в том числе и обострение обстановки в Донбассе, отметил эксперт. Кроме того, скопление сил у границ Союзного государства неизбежно будет провоцировать соответствующий военный ответ со стороны России и Белоруссии и дальше раскручивать спираль эскалации,

Власти непризнанных Донецкой и Луганской республик объявили, что фиксируют крупные движения украинской армии не только вдоль линии разграничения, но и по всей стране. По их мнению, Киев ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям против ЛДНР. К границам Белоруссии в Черниговской области отправлен 156-й зенитный ракетный полк. В Харьковской области приведены в повышенную степень боеготовности подразделения 93-й отдельной механизированной бригады . Тренируется для переброски в зону конфликта 55-я отдельная артиллерийская бригада.

Несмотря на многочисленные заявления западных политиков и СМИ о большой вероятности «агрессии России против Украины», в самом Киеве уверенности в этом нет. В ночь на 25 января министр обороны Украины Алексей Резников в телеэфире заявил, что по данным украинской разведки, «ни одна ударная группировка со стороны России не создана», и он оценивает вероятность сценария возможного наступления РФ как невысокую.

Параллельно с подготовкой маневров «Союзная решимость – 2022» стартовали еще несколько крупных учений российских Вооруженных сил. 140 кораблей нескольких флотов разыграют боевых эпизоды в Северной Атлантике, Средиземноморье и в Тихом океане. РФ уже подала предупреждение о проведении боевых стрельб в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.

25 января Минобороны России сообщило и о старте проверки боеготовности ВКС и морской авиации в Южном военном округе. Внеплановые учения с боевой стрельбой пройдут в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях . Будет задействовано более 60 самолетов и 6 тыс. военных.

— Мы не только проверяем свои силы, но и топчемся по ногам американцев и представителей стран НАТО, — полагает Владислав Шурыгин. — Идет военная игра, та самая, которую пропагандисты называют бряцаньем оружием или игрой мускулами. Из этого совершенно не следует, что война начнется завтра. Также из этого не следует, что война не начнется.

Реакция НАТО

Заявление о планах увеличить присутствие кораблей и самолетов в Восточной Европе альянс опубликовал на своем официальном сайте 24 января.

«Союзники по Североатлантическому альянсу переводят силы в режим готовности и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военные силы на Украине и вокруг нее», — говорится в сообщении.

В частности, минобороны Дании направляет на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16 и фрегат HDMS Peter Wilemoes в Балтийское море. Испанский минный тральщик Meteor уже находится в пути в Чёрное море. Туда же через несколько дней отплывет фрегат Blas de Lezo. Нидерланды переводят корабельные и наземные подразделения в режим готовности для Сил реагирования НАТО, а в апреле отправят два истребителя F-35 в Болгарию. Франция тоже выразила готовность послать контингент из нескольких сотен военных в Румынию.

Пограничное стояние Фото: TASS/Zuma/Tech. Sgt. Kristin High

Эти меры уже были анонсированы. Еще 13 января стало известно об отправке четырех истребителей Дании в Литву. Там они присоединятся к многолетней миссии НАТО Baltic Air Policing по охране воздушного пространства в регионе. Минобороны Нидерландов сообщило об отправке самолётов в Болгарию 21 января, а министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о направлении «в поддержку украинскому народу» в Черное море боевых кораблей 22 января.

Спустя два дня представитель минобороны Германии заявил, что уже в феврале Германия намерена усилить свое участие в авиапатрулировании НАТО с базы в Румынии. Он сообщил, что прибытие самолетов на место дислокации планируется 22 февраля.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приветствует союзников, предоставляющих дополнительные силы. «НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех своих союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны». По его словам, дополнительное военное развертывание в Восточной Европе носит оборонительный характер и не угрожает России.

«Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге», — заявила 24 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя новость о приведении в готовность 8,5 тыс. американских военных. До этого американская пресса писала, что США рассматривают перспективу переброски в Европу еще более крупного контингента в случае необходимости.