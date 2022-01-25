Торжествующий хаб: поставки оружия на Украину пойдут через Латвию

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс объявил о расширении производства оружия разных видов и увеличении численности личного состава вооруженных сил. Кроме того, Латвия, как и прочие страны Балтии, начинает выполнять функцию хаба, через который оружие, изготовленное в США, доставляется на Украину. В частности, Рига снабдит киевский режим переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер». Подробности — в материале «Известий».

Латышей поставят под ружье?

По действующему законодательству Латвия в мирное время должна иметь в наличии 17 500 военнообязанных. В их число входят 6500 профессиональных военных, 8000 членов государственного военизированного формирования «Земессардзе» и 3000 запасников, регулярно призываемых на учения, дабы не растерять навыки. В маленькой стране растет военный бюджет: в 2022 году на эти цели отведено в общей сложности €757,17 млн — на €49,35 млн больше, чем в прошлом году. При обсуждении расходов на армию в парламенте некоторые оппозиционные депутаты предлагали урезать аппетиты военных на сумму от €10–34 млн и влить эти деньги в систему образования. Однако предложение было отвергнуто: по мнению правящей коалиции, враг уже у ворот.

В прошлом году на профессиональную службу в армию Латвии зачислили 475 новых солдат. Состав «Земессардзе» пополнили 639 человек. Это значительно меньше, чем годом ранее — и в министерстве обороны Латвии намерены исправить эту ситуацию. Как пообещал глава министерства Артис Пабрикс, к 2024 году латвийская армия увеличится. В латвийском обществе поползли слухи о возвращении отмененного в 2006 году обязательного призыва.

Торжествующий хаб Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Пабрикс заявил, что «было бы неправильно метаться из одной системы в другую». Однако при этом министр признал, что обязательная служба — «не табу». Артис Пабрикс указал на несколько аспектов, которые стоит принять во внимание в данном случае: насколько быстро это можно ввести, скольких жителей это будет касаться и каковы траты? Политик считает, что если уж восстанавливать обязательную службу в армии, то теперь она должна касаться представителей обоих полов. «Разделение по полам не соответствует XXI веку. Почему мальчикам это было бы нужно, а девочкам — нет?» — вопрошает министр. Кроме того, как он считает, не стоит вводить призыв для 5−10% населения — как это делают в Литве, где призывников отбирают методом лотереи. Служить, по мнению Артиса Пабрикса, должны все.

Рассуждая о возможных тратах, министр признал — они окажутся велики. «Наши подсчеты на 3 тыс. призывников в год означают, что до этого нам понадобятся однократные инвестиции в логистику, казармы, обеспечение — около €600 млн. И на 3 тыс. новых ежедневных трат — нужны расходы минимум в €100−130 млн ежегодно», — предрекает министр обороны. «Посчитайте — если мы хотим призывать всех, то цифры становятся неподъемными. И такие цифры при нынешнем бюджете просто невозможны», — сетует Пабрикс.

Среди возможных способов пополнения вооруженных сил он упомянул создание обязательных учебных лагерей гражданской обороны . «Мы можем молодых людей после этих лагерей автоматически считать резервистами. Мы также несколько лет предлагаем любому жителю Латвии стать резервистом, пройдя трехнедельные обучающие курсы. Это методы, которыми мы постепенно можем продвигаться вперед», — заявил Пабрикс. Впрочем, уже сейчас в Латвии стремятся максимально милитаризовать молодежь. С 1 сентября 2024 года в государственную программу среднего образования будет включено обязательное «Обучение гражданской обороне», а в настоящее время многие учебные заведения предлагают его в качестве факультатива.

Торжествующий хаб Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Производство военной техники

Особое внимание будет уделено техническому оснащению. С особой гордостью латвийские чиновники рассуждают о производстве шестиколесных бронетранспортеров Patria. 30 августа 2021 года Латвия подписала с Финляндией соглашение о закупке 200 таких БТР — на общую сумму в почти €200 млн. Всего Национальные вооруженные силы Латвии получат 300 таких машин (включая бронетранспортеры местного производства) — чего, как ожидается, будет достаточно для покрытия нужд как армии, так и «Земессардзе».

Изначально планировалось, что в Латвии будет проводиться только модернизация и оснащение бронемашин, изготовленных в Финляндии. Но сейчас решено, что в латвийском городе Цесис наладят и производство. На сегодняшний день генеральное соглашение с Patria заключили пять латвийских компаний — EMJ Metals, SIA SFM, LANOS, Metaro и Defense Partnership Latvia. Генеральный директор компании Patria Latvia Угис Романовскис рассказал, что в настоящее время в Цесисе идет подготовка производственных площадей, подбор и привлечение специалистов и компаний, получение всех разрешений и сертификатов. «Мы надеемся, что эти возможности трудоустройства в первую очередь привлекут местных жителей — из Цесиса и его окрестностей», — говорит Романовскис.

Кроме того, в Бауске развернут выпуск боеприпасов для стрелкового оружия. Также в Латвии налажено производство военных беспилотников — этим занимаются фирмы UAV Factory и Atlas Aerospace, создающие машины, которые можно использовать для разведки, наблюдения за территорией и управления артиллерийским огнем.

«Накачка» Украины

В конце 2021 года министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидас Анушаускас, Артис Пабрикс и Калле Лаанет заявили о намерении своих государств снабжать оружием Украину, которой якобы «грозит российская агрессия». В январе Рига, Таллин и Вильнюс устами своих высокопоставленных чиновников несколько раз подтверждали это намерение. «Хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают», — патетически заявил Пабрикс.

Латвия, по словам министра, готова поставлять Украине товары «военного и невоенного назначения», включая оружие. Однако с самого начала было ясно, что если Рига что-то и отправит Киеву, то это не будет оружием латвийского производства. В значительной степени ситуация прояснилась после публикации в американском издании Politico. Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония очень хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными системами. Но они нуждались в разрешении США — производителя и экспортера такого оружия. Американский сенатор Джим Риш (штат Айдахо), возглавляющий комитет сената США по международным отношениям, предположил, что прибалты получат требуемое ими разрешение.

В публикации Politico упоминалось, что украинцы хотели бы получить противотанковые ракеты Javelin и носимые ПЗРК Stinger. А такое оружие у прибалтов есть. Таллин еще в декабре выразил намерение передать Киеву имеющиеся у Эстонии «джавелины». У Латвии «джавелинов» нет, но есть «стингеры», купленные в 2018 году у Дании. Количество приобретенных ПЗРК и сумму, затраченную на их покупку, официальная Рига предпочитает не раскрывать.

Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Elias Pimentel ПЗРК Stinger

21 января официально было объявлено, что Эстония отправит на Украину противотанковые комплексы Javelin, а Литва и Латвия — зенитные комплексы Stinger. Латвия также направила в распоряжение ВСУ индивидуальное снаряжение и сухие пайки. «США дали разрешение трем балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину», — сообщает The Wall Street Journal.