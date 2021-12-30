В глазах позеленело: в Латвии продолжается милитаристский угар

Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к закону о военной службе, предоставляющие право использовать служебное огнестрельное оружие в ходе «специальных операций» и в мирное время. Милитаризация в Латвии идет усиленным темпом — при этом вся вина возлагается, как обычно, на Россию. Подробности — в материале «Известий».

Враг на пороге

Латвийские элиты убеждают общество: Россия вот-вот вторгнется в пределы республики. Обывателей запугивают «зелеными человечками» без опознавательных знаков, которые займутся диверсиями, неожиданными атаками на воинские части и пропагандой среди населения. В сентябре министр обороны Латвии Артис Пабрикс обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку с территории Белоруссии. Всё это удивительным образом напоминает то ли шпиономанию, разыгравшуюся в СССР в последние «сталинские» годы, то ли охоту на «агентов коммунизма» в США эпохи маккартизма.

В глазах позеленело_1 Члены военизированной организации «Земессардзе» во время учений Фото: commons.wikimedia.org

Милитаристская истерия охватывает всё большую часть латвийского общества. Помимо частей регулярной армии, в Латвии существует государственная военизированная организация «Земессардзе» — своего рода ополчение. В настоящее время в рядах «Земессардзе» состоит 8300 человек, распределенных небольшими подразделениями по всей Латвии. Недавно командир 51-го пехотного батальона «Земессардзе» Айвис Вацерс рассказал, как ополченцы-земессарги разыгрывали сценарий с появлением в Латвии вооруженных групп «зеленых человечков», которые перемещались пешком или на транспортных средствах.

Однако за фасадом пропагандистской антироссийской кампании идут процессы, заставляющие задуматься об истинных целях ее инициаторов. Минобороны Латвии подготовило законодательные поправки, предоставляющие военнослужащим использовать огнестрельное оружие не только в ходе официально объявленных боевых действий. Следует пояснить, что поправки к закону о национальной безопасности, принятые сеймом в 2017 году, предусматривают, что «для преодоления скрытой военной угрозы в мирное время при использовании военных средств» кабинет министров может предоставить минобороны право проводить «специальные операции на ограниченной территории». Ранее в 2021 году сейм принял другие поправки к «Закону о национальной безопасности», в которых прописано, что наличие «угрозы, вызванной военными действиями», можно объявить и в мирное время.

Законопроект обосновывается необходимостью «предотвращения ситуаций, угрожающих существованию государства, вызванных военными действиями, а также действиями специальных сил и методов, маскирующих и обманывающих власти в отсутствии военной составляющей». Кроме того, «у Национальных вооруженных сил и «Земессардзе» должна быть возможность точно и своевременно использовать оружие для деэскалации скрытой военной угрозы, чтобы та не разрослась до необходимости введения чрезвычайного положения».

В глазах позеленело_2 Члены военизированной организации «Земессардзе» учатся оказывать первую медицинскую помощь Фото: commons.wikimedia.org

Другими словами, военным разрешат применять оружие без предупреждения. В Минобороны заявили, что поправки не несут угрозы демократическому строю и безопасности жителей страны. Однако формулировки закона достаточно размыты. Как указывают оппозиционные журналисты, теоретически в качестве «скрытой угрозы» государству могут быть расценены любые народные волнения и гражданские протесты.

Стрельба по площадям

В реальности на улицах латвийских городов солдаты стреляют уже сейчас. В сентябре 2021 года по всей Латвии проходили военные маневры Namejs — не только на отдаленных полигонах, но и прямо на людных улицах Риги. Тогда по интернету разлетелся видеоролик, снятый на рижской улице. Юная рижанка с ребенком на руках шла по тротуару на перекрестке улиц Сколас и Элизабетес, когда рядом раздался выстрел. У двери дома притаился солдат в полной боевой экипировке, с вымазанным темным гримом лицом, стрелявший из винтовки поверх голов прохожих. Перепуганный малыш плакал, женщина в ужасе отшатнулась и воскликнула по-русски: «Не стреляй!»

В глазах позеленело_4 Солдат с пулеметом на улице в Риге во время учений Namejs Фото: youtube.com

На видео попала также сцена, развернувшаяся у одного из рижских парков. Солдаты с пулеметами залегли на тротуаре и, пристроив оружие на пороге одного из домов, целились в кого-то за углом. Группы военнослужащих прятались за припаркованными автомобилями, влезали в окна домов, вели огонь из автоматического оружия (к счастью, холостыми) — а мимо пробирались перепуганные мирные жители.

Такие зрелища вызвали массовое возмущение рижан. В восторге были разве что твердокаменные «национал-патриоты», ежеминутно ожидающие «агрессии с Востока». Журналисты обратились за разъяснениями в министерство обороны. Ведомство прислало комментарий: «Все учения Национальных вооруженных сил организованы в полном соответствии с правилами безопасности. В данном случае также использовались холостые патроны, и эта ситуация была досадным недоразумением, за что мы приносим извинения». Министерство обороны призвало общественность отнестись к маневрам на улицах Риги «с пониманием».

В глазах позеленело_5 Солдаты на улицах Риги во время учений Namejs Фото: twitter.com

Поскольку общественность успокаиваться не хотела и возмущение не утихало, с заявлением выступил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш. «Мы всё больше отрабатываем разные задачи в городской среде. И мне бы хотелось, чтобы гражданское население больше привыкло к тому, что мы находимся здесь, чтобы защитить их. Иногда жители удивляются, иногда даже пугаются из-за наших передвижений, иногда улыбаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях», — разъяснил Калниньш.

Дети и пушки

Милитаристские настроения насаждаются и в школах. Так, с 1 сентября 2024 года в обязательную программу среднего образования в Латвии будет включено «Обучение гражданской обороне». За благообразным названием скрывается целая программа идеологической обработки юных латышей, которая сделает из них «лояльных и патриотично настроенных граждан» . В настоящее время примерно 6 тыс. латвийских подростков осваивают курс ГО в 99 учебных заведениях в качестве профильного факультатива — но менее чем через три года военная подготовка станет в старших классах латвийских школ столь же обязательной, как математика и латышский язык. В настоящий момент решается вопрос с «педагогами». Подсчитано, что после того, как «Гражданская оборона» станет всеобщей, по всей Латвии потребуется уже 270 инструкторов.

Впрочем, в Латвии даже не все высшие чиновники соглашались с необходимостью введения обязательного преподавания ГО. Так, секретарь комиссии сейма по образованию, культуре и науке Эвия Папуле в свое время высказалась против соответствующего законопроекта. Она выразила уверенность в том, что введение нового предмета существенно повлияет на учебный процесс и снизит качество образования в школах — поскольку у учеников останется меньше времени на «мирные» занятия.

В глазах позеленело_6 Латвийские школьники во время урока гражданской обороны Фото: commons.wikimedia.org

Дабы убедить всех скептиков, глава министерства обороны Артис Пабрикс внушает, что, если кто-нибудь будет чинить препятствия урокам государственной обороны в школах, он должен осознавать, что единственной альтернативой им является обязательная военная служба (отмененная в Латвии в 2006 году) — и для мужчин, и для женщин. По мнению Пабрикса, подобные уроки очень важны «для безопасности и развития» Латвии. «Поскольку мы отказались от обязательного призыва, это единственный способ гарантировать готовность Латвии к современным вызовам и кризиса м», — заявлял министр. Закон был принят.

Как поясняет сотрудница отдела планирования Центра «Яунсардзе» капитан Илзе Леймане, курс военного обучения в школах будет состоять из трех блоков. «Один из них — занятия по таким понятиям, как гражданственность, патриотизм, политическая активность. Во втором блоке будут такие темы, как особенности характера, лидерства, постановка целей, публичные выступления, способность убедительно высказаться. Третий блок связан с военным обучением. Например, обучение навыкам рядового, связиста, тому, как пользоваться оружием, как действовать в полевых условиях. По завершении курса никаких экзаменов не предусмотрено. Зато по отдельным учебным предметам этого курса будут зачеты. Ну, например, по навыкам рядового, по связи, топографии».