Ниспровергатели: в Латвии объявили войну памятникам советским воинам

Ветераны и русские общественники Екабпилса обнаружили на днях, что исчез памятник, установленный еще в советские времена на воинской братской могиле в центре этого латвийского города. Посольство России предъявило Латвии ноту по поводу разрушения мемориала, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи. Почему в Латвии вновь начали войну с памятниками воинам-освободителям, разбирались «Известия».

«Поражает не только откровенная дерзость...»

Разрушение мемориала потрясло русскоязычных екабпилчан. «Вчера, по случаю праздника, Дня Советской армии, мы возложили цветы на мемориал, где установлен памятник-пушка. А сегодня утром мы обнаружили, что памятник уничтожен» , — поделилась горем общественница Лидия Аносова. По ее словам, возложенные 23 февраля цветы оказались разбросаны, постамент разрушен, остались видны следы трактора. Общественники связались с коммунальными службами города, написали заявление в полицию.

Артиллерийское орудие на улице Ригас в Екабпилсе было установлено на братской могиле, в которой похоронены гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев. Все трое погибли при освобождении Екабпилса в августе 1944 года. Ранее националисты неоднократно требовали демонтировать пушку, городское руководство тоже выражало недовольство этим объектом. «Если бы это было только в компетенции муниципалитета, то пушка давно была бы перенесена из центральной части города. Однако самоуправление не может этого сделать, так как содержание захоронений и мемориалов воинов, погибших в годы Второй мировой войны, регулирует международный договор между Латвией и Российской Федерацией», — говорил в марте 2019-го мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. Видимо, больше латвийские «патриоты» не считают нужным уважать международное право.

Ниспровергатели1 Здание российского посольства в Латвии Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Посольство России в Латвии призвало власти отреагировать на разрушение мемориала. «Поражает не только откровенная дерзость данного преступления, но и его техническая подготовка. Ведь выдрать и похитить установленное на мемориале 76-мм орудие без использования, как представляется, специализированной техники не так просто. В связи с этим рассчитываем на незамедлительную и адекватную реакцию латвийских властей на этот далеко не рядовой случай вандализма, расцениваем произошедшее как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма, которому нет и не должно быть места в цивилизованной европейской стране», — заявили в посольстве.

Зато националисты не скрывают радости. Так, член парламентской фракции праворадикального «Национального блока» Янис Иесалниекс напомнил, что в бюджете города недавно было заложено €20 тыс. на благоустройство парка и мемориала с пушкой — что соратники Иесалниекса по партии расценили резко отрицательно . Депутат отказался считать действия неизвестных вандализмом. Он назвал произошедшее «преодолением последствий оккупации» — что, по мнению Иесалниекса, не может быть признано в Латвии незаконным.

Возмутительный инцидент привлек внимание Следственного комитета Российской Федерации. А тем временем в интернете появился видеоролик: по екабпилсской улице едет трактор, перевозящий предмет, очень похожий на похищенную пушку. У России, согласно принятому в прошлом году закону, есть право начать уголовное преследование в случаях, когда совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с русской военной историей, в том числе если акт вандализма совершен за рубежом.

Вывезли под покровом ночи

Отметим, что случаи разрушения и вандализма в отношении советских памятников случаются в Латвии с удручающей регулярностью. Так, в 2020 году российский военный пенсионер, подполковник морской авиации Николай Васильевич Гущин, проживающий в латвийском поселке Скулте (что в 15 км от Риги), обнаружил, что осквернен находящийся здесь памятник летчикам 1-го гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота: неизвестные сорвали памятную табличку, прикрепленную к постаменту. Табличка, вырванная вандалами, извещала на латышском, русском и английском языках, что памятник в Скулте установлен в честь советских пилотов, бомбивших Берлин с 7 августа по 5 сентября 1941 года, и что данный объект включен в проект «Карта военного наследия Латвии». Обнаружив пропажу таблички, Гущин высказал в соцсети предположение, что вряд ли к инциденту имеют отношение местные жители. «Тут с началом тепла начинаются всякие «экскурсии», — намекнул пенсионер на приезжих вандалов-националистов.

Ниспровергатели2 Памятник советским героям-подводникам Балтики в Риге Фото: voin.russkie.org.lv/Александр Ржавин

В ноябре 2019 года был уничтожен памятник советским героям-подводникам Балтики, находившийся в рижском районе Даугавгрива. В одно утро местные жители внезапно обнаружили, что на том месте, где стоял монумент, остались лишь яма и следы больших колес. Вывезли памятник под покровом ночи. Местный краевед Александр Ржавин рассказал, что памятник находился в хорошем состоянии, о нем заботились представители рижской организации, объединяющей отставных советских моряков.

Вскоре выяснилось, что монумент демонтирован по распоряжению АО «Государственное недвижимое имущество». Как там объяснили, ведомство «освободило принадлежащее государству имущество от находящейся там самовольно поставленной бетонной конструкции, которую можно идентифицировать как памятный знак советским вооруженным силам».

В декабре 2018-го неизвестные осквернили памятник на воинском кладбище в рижском районе Зиепниеккалнс. Там погребены несколько тысяч советских военнопленных, убитых и замученных гитлеровцами в 1941–1944 годах, а также сотни жертв холокоста.

В августе 2016 года был уничтожен мемориал в городе Лимбажи (в северной части Латвии). Он был возведен в память о моряках-артиллеристах одной из стоявших поблизости береговых батарей, погибших при отступлении 4 июля 1941-го. Поскольку монумент из-за отсутствия необходимого ухода пришел в плачевное состояние, самоуправление города Лимбажи объявило его «опасным для детей» и поручило снос, что характерно, радикалам-националистам, выделив на это €8 тыс. Его уничтожили представители местного отделения организации «Ястребы Даугавы», в свое время основанной в Западной Европе бывшими членами латышского легиона «Ваффен СС».

Останавливаться не намерены

Глава лимбажского отделения «Ястребов Даугавы» Гунар Гринбергс заявил, что теперь на очереди — знаменитый монумент освободителям в рижском Парке Победы. Раздражение, вызываемое у официальных кругов Латвии 79-метровой стелой с изображением Родины-матери, объяснимо — уж слишком она не вписывается в рамки нынешней государственной идеологии. К тому же каждый год 9 мая здесь по-прежнему собираются люди — и старики, и молодые.

Но в Латвии освобождение от нацистов теперь официально именуется началом «второй оккупации», и власти относятся к любым празднованиям Дня Победы строго отрицательно. Председатель фракции оппозиционной партии «Согласие» в сейме Янис Урбанович полагает, что лидеры праворадикального «Национального блока» (эта партия входит в правящую коалицию) методично готовят снос памятника освободителям в Задвинье.

Ниспровергатели3 Участники акции в защиту памятника советским воинам-освободителям в Риге, 2019 год Фото: РИА Новости/Игорь Мейден

Опасения более чем основательные. В конце 1990-х латышские националисты неудачно пытались взорвать ненавистный монумент ночью, но это окончилось плачевно для самих «национал-диверсантов». Теперь их последователи выбирают более легальные методы. Некий Угис Полис разместил на портале общественных инициатив Manabalss.lv предложение о сносе этого памятника. Полиса, по его словам, очень беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге».

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Колс предложил в одностороннем порядке денонсировать в договоре с Россией от 1994 года статью об охране мемориальных построек. Но глава МИДа Эдгар Ринкевич в ходе беседы с газетой Diena заявил, что, хотя конкретно данный монумент и не упоминается ни в одном российско-латвийском договоре, в 1997 году, когда впервые предпринимались попытки инициировать его снос, между МИД РФ и Ригой состоялся интенсивный обмен нотами. В этой дипломатической переписке обе стороны подтвердили, что мемориал является охраняемым в понимании договора от 1994 года.