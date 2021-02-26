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СК возбудил дело после кражи пушки с памятника воинам СССР в Латвии
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СК возбудил дело после кражи пушки с памятника воинам СССР в Латвии

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Следователи отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, Главного следственного управления Следственного комитета России по результатам процессуальной проверки возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника советским воинам в Латвии. Об этом 26 февраля сообщается на сайте СК России.

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Дело расследуется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц»).

С 23 по 24 февраля в латвийском Екабпилсе неустановленные лица повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза памятник на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии. Вандалы демонтировали с постамента установленную на нем пушку.

«Следствие полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — отметили в ведомстве.

СК и впредь будет принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.

24 февраля латвийский депутат Янис Иесалниекс похвалил вандалов, разрушивших мемориал советским солдатам в Екабпилсе. Он поставил к новости смеющийся смайл и «палец вверх», а в своем Twitter-аккаунте написал, что такие действия нельзя назвать вандализмом.

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