Латвийский депутат похвалил разрушивших мемориал советским воинам вандалов

Латвийский депутат Янис Иесалниекс похвалил вандалов, разрушивших мемориал советским солдатам в Екабпилсе. 24 февраля он поставил к новости смеющийся смайл и «палец вверх», а в своем Twitter-аккаунте написал, что такие действия нельзя назвать вандализмом.

По мнению Иесалниекса, осквернение памятника — всего лишь «устранение последствий оккупации» и не может называться незаконным.

«Это исходит из непрерывной доктрины Латвийского государства», — написал он.

Разрушенный памятник в центре города ранее в этот день обнаружили ветераны и общественники.

С его постамента пропала пушка, возложенные к мемориалу цветы были разбросаны, вблизи виднелись следы трактора.

По факту кражи пушки возбуждено уголовное дело.

Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса открыли в 1976 году. Рядом находится братская могила.

Ранее, в ноябре 2020 года, стало известно, что неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в литовском городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики. В связи с этим Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.