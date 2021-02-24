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С мемориала советским войнам в латвийском Екабпилсе исчезла пушка

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В латвийском Екабпилсе исчезла пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам. Эту информацию подтвердили изданию Delfi в Земгальском региональном управлении полиции в среду, 24 февраля.

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Об исчезновении пушки правоохранителям сообщили местные жители. Позже в полицию обратился и муниципалитет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как рассказала журналистам председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова, пушку могли увезти с места на тракторе.

«Мы проинформировали об этом посольство России», — добавила она.

Амосова отметила, что накануне по случаю Дня защитника Отечества ветераны возлагали цветы к монументу. Тогда пушка была на месте, но утром в среду исчезла.

Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса открыли в 1976 году. Рядом находится братская могила.

В сентябре 2020 года злоумышленники облили красной краской памятник солдатам Красной армии на братской могиле в литовском городе Жежмаряй. В 2002 году захоронение отреставрировали на средства России.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело об осквернении могилы. Следственный комитет России проводил проверку по факту инцидента.

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