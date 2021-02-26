Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе. Об этом сообщила 26 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста», — отметила она.

Захарова добавила, что посольство потребовало от властей Латвии принять все необходимые меры для расследования преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением.

24 февраля сообщалось, что разрушенный памятник в центре Екабпилса обнаружили ветераны и общественники. С его постамента пропала пушка, возложенные к мемориалу цветы были разбросаны, рядом виднелись следы трактора.

По факту кражи пушки было возбуждено уголовное дело.

Латвийский депутат Янис Иесалниекс похвалил злоумышленников, разрушивших мемориал. Он поставил к новости смеющийся смайл и «палец вверх», а в своем Twitter-аккаунте написал, что такие действия нельзя назвать вандализмом.

Мемориал советским воинам в Крустпилском парке города открыли в 1976 году. Рядом находится братская могила.

В ноябре прошлого года, стало известно, что неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в литовском городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также злоумышленники нанесли оскорбительную символику в виде свастики и крестов. В связи с этим случаем главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.