Зов крови: от Риги требуют компенсаций жертвам холокоста

Будущий посол США в Латвии заявил, что намерен серьезно заняться решением вопроса о реституции собственности еврейской общины. Для прибалтийской страны тема недвижимой собственности, которая когда-то принадлежала местной еврейской общине, остается крайне болезненной на протяжении всего периода независимости. В годы войны нацисты и их пособники вырезали многочисленное на тот момент еврейское население практически под корень. Но остались сотни принадлежавших евреям зданий — жилых домов, бывших школ и синагог. Сейчас всем этим владеют совсем другие люди. Потомки жертв холокоста добиваются компенсации за утраченную собственность, но встретить понимание у властей страны не удается. Подробности — в материале «Известий».

Вырезали под корень

Если верить данным предвоенной переписи, в 1935 году в Латвии проживало 93 479 евреев, в том числе 43 672 — в Риге. У общины были свои политики, представлявшие ее интересы в парламенте, свои СМИ, свои культурные, религиозные, медицинские, образовательные и прочие организации. Однако 40-е годы ХХ столетия оказались для латвийских евреев фатальными .

14 июня 1941 года советская власть переселила из Латвии в Сибирь около 5 тыс. евреев . Вскоре вторгшиеся в Латвию гитлеровцы уничтожили около 70 тыс. местных евреев и еще не менее 20 тыс. представителей этого народа, доставленных из других стран . Проживающий в Даугавпилсе историк, краевед Иосиф Григорьевич Рочко, многие годы отдавший изучению трагедии холокоста в Латвии, рассказал корреспонденту «Известий», что нацисты, заранее приговорившие население оккупированной ими республики к уничтожению, широко пользовались услугами местных жителей — те активно помогали немцам в проведении расстрелов и закапывании трупов.

Рига_2 Члены полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепаи группу евреев для казни. 15 декабря 1941 года Фото: commons.wikimedia.org

«Немецкая антисемитская пропаганда наложилась на уже существовавшие во многих умах предрассудки. Многие с подозрением косились на этих странных людей со своими обычаями и религией, живущих обособленно. Свои праздники, свои школы, свои синагоги — всё не как у нормальных людей! Евреи традиционно занимались торговлей и ремеслом, поэтому существовал стереотип, что они более богатые. Евреи, мол, не работают, а только торгуют. Как обычно, ходили толки: кровососы, на добрых христианах наживаются!» — отмечает Рочко.

Нацисты организовали в разных частях страны настоящие «фабрики смерти» . Евреев убивали при захвате городов, сгоняли в спешно созданные гетто, затем приступали к окончательному «решению вопроса». Самые страшные злодеяния творились в Риге, где евреев заживо сжигали в синагогах, десятками тысяч расстреливали в Бикерниекском и Румбульском лесах и в Даугавпилсе, где главным местом кровавых расправ стал Межциемский (Погулянский) лес. Для более эффективного уничтожения людей применяли способ, который руководивший этими казнями обергруппенфюрер СС, генерал полиции Фридрих Еккельн (позже повешенный в Риге по приговору советского суда) называл «пачкой сардин». Обреченных заставляли раздеваться и ложиться в яму лицом вниз на уже убитых, после чего стреляли в них.

Рига_3 Мемориал в Румбульском лесу, где в 1941 году были казнены около 30 тыс. евреев из рижского гетто Фото: commons.wikimedia.org

Всего, по мнению историков, холокост пережили не более одной тысячи латвийских евреев (не считая тех, кто находился в советской армии или был эвакуирован или депортирован во внутренние районы СССР). Евреи, проживающие в современной Латвии, — это либо потомки тех выживших, эвакуированных и депортированных, либо те, кто приехал в республику уже после окончания войны. К слову, во времена СССР не было принято особо выделять трагедию уничтоженного еврейства — расплывчато упоминали об «уничтоженных гитлеровцами мирных советских людях». Об этом во весь голос заговорили лишь в постсоветское время, и тогда же всплыла тема бывшего еврейского имущества.

Пчелы против меда

Проживающий в Риге бизнесмен Евгений Гомберг описывал ситуацию так: «Настала денационализация. Всякая собственность возвращалась бывшим хозяевам и любым их потомкам, подлинным и не очень. Но за многим так никто и не пришел: некому было. Потому что уничтожили всех — и семьи, и родственников, истребляли весь род под корень, в трех коленах сразу, и следа не осталось. Латвийская республика, муниципалитеты не постеснялись оформить их собственность на себя». Речь идет прежде всего о бывшей собственности еврейских общественных организаций, поскольку частные объекты уцелевшие потомки получили обратно путем денационализации.

Рига_5 Члены Латвийской вспомогательной полиции конвоируют группу евреев. 1941 год Фото: commons.wikimedia.org

К началу 2010-х еврейской общине Латвии, согласно данным Государственного архива, было возвращено 36 объектов собственности. Однако она претендует ещё по крайней мере на 270 строений, в которых сейчас размещаются больницы, школы, дома культуры и прочие учреждения . «В годы Второй мировой войны нацисты уничтожили большинство еврейских культовых сооружений — они были сожжены или разрушены. Остальные за редким исключением после войны были перестроены или реконструированы местными властями для использования в качестве производственных, общественных или жилых объектов. Поэтому в 1990-е годы еврейской религиозной общине удалось вернуть всего несколько зданий, в том числе единственную в Риге сохранившуюся целиком синагогу на улице Пейтавас…» — заявили в Совете еврейских общин Латвии.

Суммарная стоимость спорных зданий, по некоторым данным, может превышать €200 млн. Латвия является страной — участницей «Терезинской декларации» 2009 года, согласно которой государство-подписант содействует возвращению недвижимости, произведений искусства, религиозного, образовательного и культурного имущества, утерянного европейскими евреями в годы Второй мировой войны. Однако долгие годы идея о выплате еврейской общине компенсаций натыкается на сопротивление радикальных националистов, неизменно входящих в правящую коалицию Латвии . Их позицию в свое время выразил юрист Андрис Грутупс, некогда участвовавший в разработке закона о возврате довоенной собственности.

Грутупс называл тех, кто призывал выплатить евреям компенсацию, «бесстыжими личностями», утверждал, что «90% еврейской собственности было возвращено, несмотря на то что эти люди и их наследники уже давно уехали из Латвии» и что вообще «за всё уже заплачено латышской кровью». Однако в этом вопросе у евреев Латвии нашелся могущественный союзник в лице Госдепа США.

Рига_1 Рижское гетто. 1942 год Фото: commons.wikimedia.org

Вашингтон неоднократно напоминал, что латвийские евреи должны получить компенсацию за свои потери . Этот вопрос, в частности, поднимала в июне 2012 года в ходе своего визита в Ригу тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон. «США твердо поддерживают компенсации тем, кого лишили собственности нацисты или коммунисты. Мы считаем, что в общих интересах решить этот вопрос по возможности быстро и справедливо», — заявляла Клинтон. За минувшие годы Латвию неоднократно посещали спецпредставители США по вопросам холокоста Николас Дин и Дуглас Дэвидсон. И они тоже призывали официальную Ригу решить вопрос с компенсациями.

Ситуация усугубилась после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Его зятем и советником является Джаред Кушнир — потомок еврейских жителей города Новогрудок в Западной Белоруссии. Предки зятя Трампа во время нацистской оккупации чудом избежали смерти, бежав из еврейского гетто. В 2018 году Дональд Трамп подписал закон 447, или JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today — «Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации». — Прим. ред.). Этот акт требует от стран, где происходил нацистский геноцид еврейского населения, выплачивать материальные компенсации жертвам холокоста. И, конечно, этот факт Рига тоже не может не учитывать.

А был ли мальчик?

Правительство Латвии уже давно, но безуспешно пытается уладить болезненный вопрос . В 2006 году премьер-министр Айгар Калвитис велел составить список спорных объектов недвижимости. Потом на рассмотрение в сейм поступил законопроект, предусматривавший передачу Латвийскому совету еврейских общин 14 объектов недвижимости и выплату компенсации в размере 32 млн латов (около €60 млн) за остальную включенную в список недвижимость. Но парламент этот законопроект отклонил.

Преемник Калвитиса Ивар Годманис велел снова организовать специальную рабочую группу по урегулированию вопроса, однако никаких реальных подвижек опять не последовало. Некоторые националисты даже заявляли, что евреи несут ответственность за проводившиеся в Латвии в 1940–1941 годах советским НКВД репрессии, а потому, мол, не имеют морального права на компенсации. В этом плане особенно часто упоминается имя Семена Шустина, являвшегося наркомом госбезопасности Латвийской ССР и подписывавшего приказы о расстрелах и депортациях.

Рига_6 Сожжение Большой хоральной синагоги в Риге гитлеровцами. 4 июля 1941 года Фото: commons.wikimedia.org

Когда премьер-министром Латвии стал Валдис Домбровскис, местный Совет еврейских общин обратился к нему с просьбой. Общественники указали на опыт соседней Литвы, где парламент в июне 2011 года одобрил выплату литовским евреям, тоже сильно пострадавшим от холокоста, 128 млн литов (€37 млн) в течение десяти лет. Домбровскис 1 июня 2012 года поручил тогдашнему министру юстиции Гайдису Берзиньшу сформировать группу по подготовке аналогичного законопроекта. Однако Берзиньш, состоявший в рядах праворадикальной партии «Национальный союз», наотрез отказался это делать. Разгорелся правительственный кризис, завершившийся отставкой Берзиньша. Но дело с места опять не сдвинулось.

В феврале 2016 года сейм Латвии утвердил законопроект о передаче Совету еврейских общин еще пяти зданий в разных городах. Потом всё опять остановилось, и проблемы решили спихнуть на плечи следующего созыва парламента, выборы которого прошли в октябре 2018-го. Летом 2019 года фракция партии «Развитию/За!» выступила с предложением о том, чтобы выплатить еврейской общине €40 млн. Эти деньги предлагалось перечислить в фонд реституции Латвийской еврейской общины . Полученные средства фонд смог бы использовать для финансирования только таких мероприятий и проектов, которые связаны с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, восстановлением и сохранением культурно-исторического наследия латвийских евреев.

Рига_4 Мемориал на месте Большой хоральной синагоги в Риге Фото: commons.wikimedia.org