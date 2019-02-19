Вышеградский скандал: Израиль и Польша опять поссорились из-за холокоста

Польша и Израиль оказались на новом уровне витка конфликта из-за исторического наследия времен Второй мировой войны. Израильское руководство в последние дни несколько раз подряд умудрилось обидеть поляков, говоря об их роли в расправах над евреями . В Варшаве сочли такую позицию неприемлемой и отказались ехать в Иерусалим, где должен был пройти саммит Вышеградской группы при участии Израиля. В обстоятельствах историко-дипломатического спора разбирались «Известия».

Ошибочка вышла

С новой силой в последние дни разгорелся уже не новый конфликт между Израилем и Польшей из-за отношения к теме холокоста и антисемитизма. Поводом для очередного обострения стали высказывания израильского премьера. В ходе визита в Польшу Биньямин Нетаньяху побывал в Музее польского еврейства. Там же на закрытом брифинге для израильских журналистов главу кабинета министров спросили о том, считает ли он Польшу виновницей гибели евреев во время холокоста в годы Второй мировой. Его ответ в изложении СМИ, появившийся сперва в газете The Jerusalem Post, звучал так, будто бы ответственность за истребление евреев Нетаньяху возложил на всю нацию (якобы премьер использовал выражение the Poles).

Израиль_1 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с женой Ивоной и вице-президент США Майкл Пенс с женой Карен во время возложения венков к памятнику героям гетто в Варшаве. 14 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Польский президент Анджей Дуда раскритиковал заявления Нетаньяху, сообщив в Twitter, что если слова израильского политика прозвучали именно в том виде, в каком попали в прессу, то встречу Вышеградской группы, в которую помимо Польши входят Чехия, Словакия и Венгрия, лучше провести в его резиденции. «Израиль не подходит для встречи в такой ситуации», — добавил Дуда.

Израиль_2 Вице-президент США Майкл Пенс, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Королевском замке в Варшаве. 13 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Пресс-службе Нетаньяху пришлось экстренно уточнять, что газета неверно изложила слова премьер-министра — тот, мол, употребил слово Poles («поляки») без определенного артикля, а стало быть, имел в виду отдельных граждан страны, которые сотрудничали с нацистским режимом, а не всю нацию в целом. Как было на самом деле — разобраться не так просто, с учетом того, что пресс-конференция была закрытой. В итоге The Jerusalem Post пришлось публиковать пояснение и извиняться за неточность в расчете на то, что международный скандал удастся замять.

Недипломатичный дипломат

Этого, однако, не произошло — как в известном анекдоте, несмотря на найденные ложечки, осадок остался. После ситуации с высказыванием Нетаньяху Польша заявила, что снижает уровень своего участия в саммите в Иерусалиме — на встречу четверки отправится не премьер Матеуш Моравецкий, а глава МИД Яцек Чапутович.

Впрочем, миром дело не закончилось. Масла в огонь конфликта подлил только что назначенный и.о. главы израильского МИДа Исраэль Кац. В интервью телеканалу i24 News чиновник процитировал бывшего премьера Ицхака Шамира, сказав, что «каждый поляк впитывает антисемитизм с материнским молоком» . «Никто не смеет указывать нам, что говорить и как чтить память своих мертвых», — добавил дипломат.

Израиль_3 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Какие именно соображения двигали главой внешнеполитического ведомства в ситуации, когда вспыхнувший скандал удалось если не потушить, то хотя бы пригасить, не очень понятно. Объяснить его поступок необдуманностью или недостатком опыта тоже не получается — Кац входит в правительство с 2003 год, успел побывать министром транспорта, сельского хозяйства и разведки; он также входит в состав совета безопасности страны.

Попытки Каца снизить накал страстей тоже выглядели, по меньшей мере, неуклюже. В интервью радио армии обороны Израиля он заявил, что стремится к поддержанию хороших отношений с Варшавой, но при этом продолжил отстаивать свою точку зрения в теме польского коллаборационизма. «Историческую правду изменить нельзя. Многие поляки сотрудничали с нацистами и принимали участие в уничтожении евреев во время холокоста, — сказал он. — Антисемитизм был у поляков врожденным до холокоста, во время него и после него».

Израиль_4 Исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац Фото: REUTERS/Amir Cohen

Слова Каца окончательно вывели польскую сторону из себя — в Варшаве назвали его высказывания неприемлемыми, а на саммит в Иерусалиме ехать отказались наотрез . В итоге уже прибывшие в Израиль премьер-министры Чехии, Словакии и Венгрии проведут отдельные двусторонние встречи с Нетаньяху, а затем поучаствуют в совместном ланче.

Ударили по альянсу

Конфуз с саммитом Вышеградской группы может довольно дорого обойтись Израилю. В Иерусалиме считают, что политика Евросоюза часто принимает антиизраильские формы, и на этом фоне подбирают себе союзников из числа членов того же ЕС. Один из таких альянсов Израиль старается сформировать как раз с Вышеградской четверкой.

«Израильские чиновники говорили, что встреча Вышеградской группы в Иерусалиме пошлет Евросоюзу сигнал о том, что у Израиля есть надежные союзники в самом сообществе, к которым он может обратиться за помощью, — отмечала The Jerusalem Post. — Кроме того, по словам тех же чиновников, страны Вышеградской группы были заинтересованы в организации саммита в Иерусалиме — впервые, когда он проводился бы за пределами Европы — с тем чтобы подчеркнуть независимость своей внешней политики от Брюсселя, а также для того, чтобы сблизиться с Вашингтоном, осуществляя более тесные публичные контакты с Израилем».

Израиль_6 Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

В попытке заручиться поддержкой хотя бы некоторых государств Европы в плане конфликта с палестинцами израильскому премьеру приходится подставляться под удар со стороны внутренней оппозиции. «Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон говорил, что эти союзники [из Европы] уже помогли заблокировать попытки осудить решение [президента США] Дональда Трампа о признании спорного Иерусалима столицей Израиля, — пишет британская The Guardian. — Тем не менее у себя дома Нетаньяху давно подвергается критике со стороны оппонентов, которые говорят о том, что он игнорирует проявления ревизионизма и антисемитизма в Центральной Европе».

Отмена встречи Вышеградской группы способна помешать политике израильского премьера, соглашается CNN. «Саммит рассматривался как еще один символ близких связей между Нетаньяху и лидерами стран Центральной Европы, многие из которых выражали твердую международную поддержку Израилю и давали понять, что могут последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим», — отмечает телеканал, указывая, что «при том, что историки пришли к консенсусному выводу о том, что определенные лица и группы в Польше действительно сотрудничали с нацистскими оккупантами, польское правительство в последние годы старалось оспорить эти сведения».

Израиль_5 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Annegret Hilse/SVEN SIMON

В свою очередь, The Wall Street Journal напоминает, что конфликт с Польшей произошел незадолго до предстоящих в апреле в Израиле парламентских выборов, в то время, когда Нетаньяху «старается использовать свои связи с мировыми лидерами для того, чтобы представить себя политиком, который стоит на порядок выше конкурентов и является наилучшим представителем Израиля на международной арене».

Разлад в отношениях с Израилем не выгоден и членам «четверки». Как отмечает «Русская служба Би-би-си», европейцам, в том числе «венгерскому премьеру Виктору Орбану с его партией «Фидес» и правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС), Израиль нужен как сильный, притом экономически успешный друг, на которого можно кивать как на пример в спорах с Брюсселем по вопросам иммиграции или об отношении к исламскому терроризму».

За слова ответят

Израиль и Польша уже не в первый раз оказываются участниками ожесточенных споров из-за холокоста. Так, в прошлом году польский парламент принял закон, который вводил уголовную ответственность, в том числе лишение свободы на срок до трех лет, за утверждения о причастности страны к преступлениям холокоста . Наказывать предполагалось тех, кто, например, говорил бы о «польских лагерях смерти»: по мнению Варшавы, подобные формулировки неуместны, поскольку те же Собибор или Освенцим просто находились на захваченной гитлеровскими войсками польской территории.

Израиль_7 Ворота концентрационного лагеря Освенцим в Польше Фото: Global Look Press/Damian Klamka

После международной критики закон об Институте национальной памяти был изменен, и положения об уголовной ответственности из него убрали . Как говорил шеф канцелярии польского премьера Михал Дворчик, основная цель закона — «защита доброго имени и исторической правды», а для тех, кто пытается переписать историю, в распоряжении польских властей есть инструменты привлечения к гражданско-правовой, а не уголовной ответственности.

О том, собираются ли правоохранительные органы республики применять эти меры к израильским чиновникам после недавних высказываний, в Варшаве пока не говорят . Нетаньяху во время выступления в польском музее, кстати, тоже упомянул, что не знает ни одного человека, против которого по соответствующей статье было бы возбуждено дело, уточняет Haaretz.

Конфликт, сохраняющий память

По данным американского мемориального музея холокоста, в годы Второй мировой нацисты убили около трех миллионов польских евреев, а также почти два миллиона представителей других национальностей, живших в Польше. Польша стала первой страной, оккупированной войсками Адольфа Гитлера, при этом коллаборационистского правительства там никогда не было — в отличие от ряда других европейских стран.

«Члены движения сопротивления и правительство в изгнании старались предупредить мир о массовых убийствах евреев, и тысячи поляков рисковали своими жизнями, чтобы помочь евреям, — напоминает агентство АР. — Тем не менее исследователи холокоста собрали достаточно доказательств того, что жители сельских районов Польши уничтожали бегущих от нацистов евреев, а вымогатели охотились за евреями в расчете на материальную добычу».

Насколько быстро Иерусалиму и Варшаве удастся покончить с конфликтом и получится ли это сделать вообще, пока неясно. При этом в ситуации можно найти и положительный момент: спор на повышенных тонах — это явный признак того, что внимание к теме холокоста не ослабевает, как минимум со стороны тех государств, которых истребление евреев затронуло напрямую. И значит, есть надежда, что и тема геноцида других национальностей — русских, украинцев, белорусов, цыган — в годы Второй мировой не будет забыта.