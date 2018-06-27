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Сейм Польши отменил уголовное наказание за обвинение страны в преступлениях холокоста

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Фото: commons.wikimedia.org
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Сейм Польши в среду, 27 июня, отменил уголовное наказание за обвинение государства и его народа в преступлениях холокоста, сообщает «РИА Новости».

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Нижняя палата парламента большинством голосов поддержала изменения в закон об Институте национальной памяти. Положения об уголовной ответственности за приписывание Польше или народу страны ответственности за преступления холокоста в виде лишения свободы на срок до трех лет из документа исключены.

Ранее премьер‐министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отменить уголовное наказание за обвинение Польши и народа страны в преступлениях холокоста. Об этом в среду сообщил шеф канцелярии главы кабмина Михал Дворчик.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к маршалу сейма с просьбой о дополнении повестки дня сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте национальной памяти», — заявил Дворчик.

По словам шефа канцелярии, основной целью закона является «защита доброго имени Польши и исторической правды». У Варшавы есть и более эффективные инструменты — гражданско-правовая ответственность вместо уголовной.

Премьер подчеркнул важность законопроекта, отметив, что впредь безнаказанно про польские концлагеря никто уже говорить не будет, а канцлер ФРГ Ангела Меркель признала ответственность Германии за преступления холокоста.

«Мы не только не отказываемся от защиты доброго имени Польши. Эта мелкая корректировка только усилит наши позиции», — высказал уверенность Моравецкий.

Закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам, вступил в силу в Польше 1 марта текущего года. За выражения подобные «польским лагерям смерти» грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Соответсвующие меры были введены, чтобы избежать заблуждений о том, что поляки были соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид евреев, сообщает телеканал «360».

Такие же меры были введены и за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание устроенной в годы войны украинскими националистами Волынской резни.

Однако эти меры вызвали резкую критику в Израиле, США и на Украине.

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