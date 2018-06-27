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Польский премьер предложил изменить скандальный закон о холокосте

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Maciej Luczniewski
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Польские власти решили пересмотреть недавно вступивший в силу закон о наказании за публичное обвинение нации в причастности к холокосту, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик 27 июня, в интервью Польскому радио.

«Мы хотим внести правки, в основе которых отказ от январского обновления закона о ИНП (Институте национальной памяти). Мы отходим от уголовных норм, которые могут отвлечь внимание от цели первоначальных изменений», — отметил глава канцелярии.

По его словам, премьер-министр Матеуш Моравецкий направил проект поправок в сейм.

Новый закон вступил в силу 1 марта 2018 года. Документ ввел уголовную ответственность за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание полагается в виде тюремного заключения на срок до трех лет.

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