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Президент Польши решил утвердить спорный закон о холокосте

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Фото: Global Look Press/Jerzy Dabrowski
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет обновленный закон об Институте национальной памяти. Заявление во вторник, 6 февраля, транслировало национальное телевидение. 

Подпись президента — последний шаг в процедуре утверждения закона.

Документ вводит наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти», а также распространение других фактов об участии Польши в холокосте. Власти страны считают обвинения неправдивыми. Кроме того, документ отрицает Волынскую резню и вводит ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов. 

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он отметил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы. 

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