Первый иск подан за нарушение польского закона о холокосте

Первый иск в связи с нарушением польского закона о холокосте был подан неправительственной организацией «Польская лига против клеветы» в отношении аргентинского издания Pagina 12.

По информации организации, в 2017 году газета опубликовала статью о еврейском погроме 1941 года в Едвабне с фотографией польского антикоммунистического сопротивления. «Польская лига против клеветы» считает, что издание нанесло ущерб польскому народу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В заявлении организации уточняется, что сама фотография датирована 1950-м годом, а издание бездумно объединило ее с периодом Второй мировой войны. Организация требует официальных извинений перед поляками.