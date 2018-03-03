Польша оценила нанесенный Германией в ходе Второй мировой ущерб в $850 млрд

Глава комиссии по репарациям Сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд.

«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность, за потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик rp.pl.

В то же время депутат считает, что Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она «не соблюдает международное право».

Напомним, в 2017 году парламент Польши учредил комитет по регулированию выплаты Германией репараций за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны.

Берлин отклонил требования Польши о репарациях: представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил о том, что Польша в 1953 году отказалась от выплаты.