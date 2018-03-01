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В Польше вступил в силу «антибандеровский» закон

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Фото: Global Look Press
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В Польше вступил в силу закон, запрещающий пропаганду бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Кроме того, документ предполагает наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту, в частности за использование формулировки «польские концлагеря».

Нарушителю закона грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.

Две недели назад документ подписал президент Польши Анджей Дуда. Тогда глава государства направил его на рассмотрение Конституционного суда, который решил не приостанавливать вступление закона в силу.

По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, главная цель документа — не допустить искажения истории.

Ранее польский закон раскритиковали Украина, Израиль и США. Так, президент Петр Порошенко назвал его неприемлемым, призвав Варшаву к диалогу по данному вопросу. Тем временем Верховная рада планирует дать ответ на «антибандеровский» закон.

Израиль, в свою очередь, осудил инициативу Варшавы о наказании за фразу «польские лагеря смерти». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху увидел в этом попытки «отрицания холокоста».

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