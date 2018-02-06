Рада призвала Варшаву вмешаться в закон о «бандеровской идеологии»

Верховная рада планирует рассмотреть ответное постановление на принятый парламентом Польши закон «о бандеровцах».

На прошлой неделе, напомним, в Польше был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду украинских националистических организаций и их руководителей. Уголовное преследование грозит также тем, кто станет отрицать их преступления. Так, за отрицание Волынской резни гражданину Польши или иностранцу грозит до трех лет тюрьмы.

РЕН ТВ пишет, что Киев с «глубокой обеспокоенностью» воспринял польский закон. Действия сейма Польши способствует усилению антиукраинских тенденций, считают в Киеве.

«Верховная рада категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины», — приводит выдержку из обращения рады «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщил, что депутаты рады назвали ударом в спину польский «закон о бандеровцах».