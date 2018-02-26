Дуда заявил о желании поляков иметь хорошие отношения с украинцами

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге, а поляки хотят с украинцами хороших отношений. Пресс-служба президента Польши сообщила, что это заявление Дуда сделал во время посещения села Гута Пеняцкая во Львовской области Украины, где в 1944 году были уничтожены сотни человек — поляки и евреи.

Выступая у мемориала в Гуте Пеняцкой Дуда отметил, что государства должны быть сильными и безопасными. Он заявил, что «преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами» вместе с немцами, привело к гибели тысячи человек, передает «Федеральное агентство новостей».

Во время Великой Отечественной войны село Гута Пеняцкая было сожжено вместе с жителями, после победы оно не восстанавливалось. На месте трагедии был установлен мемориал.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «осталась без друзей».