Прямой эфир

Дуда заявил о желании поляков иметь хорошие отношения с украинцами

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге, а поляки хотят с украинцами хороших отношений. Пресс-служба президента Польши сообщила, что это заявление Дуда сделал во время посещения села Гута Пеняцкая во Львовской области Украины, где в 1944 году были уничтожены сотни человек — поляки и евреи.

Выступая у мемориала в Гуте Пеняцкой Дуда отметил, что государства должны быть сильными и безопасными. Он заявил, что «преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами» вместе с немцами, привело к гибели тысячи человек, передает «Федеральное агентство новостей».

Во время Великой Отечественной войны село Гута Пеняцкая было сожжено вместе с жителями, после победы оно не восстанавливалось. На месте трагедии был установлен мемориал.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «осталась без друзей». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 160 нелегальных польских памятников насчитали на Украине
Польские полицейские открыли огонь по гражданам Украины и Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017