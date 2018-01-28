Нетаньяху выступил против запрета на высказывания о вине поляков в холокосте

Израиль осудил законопроект о наказании за фразу «польские лагеря смерти». Данный документ одобрил на этой неделе сейм Польши. За произнесение этих слов нарушителям грозит срок — до трех лет лишения свободы. При этом арестованы могут быть как граждане этой страны, так и иностранцы.

Биньямин Нетаньяху увидел в новом законе попытки «отрицания холокоста». В самой Польше утверждают: данный закон не направлен против Израиля. Принятый документ лишь указывает на виновных в организации концлагерей. Все «фабрики смерти» на ее территории были созданы нацистской Германией.