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Нетаньяху выступил против запрета на высказывания о вине поляков в холокосте

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Израиль осудил законопроект о наказании за фразу «польские лагеря смерти». Данный документ одобрил на этой неделе сейм Польши. За произнесение этих слов нарушителям грозит срок — до трех лет лишения свободы. При этом арестованы могут быть как граждане этой страны, так и иностранцы.

Биньямин Нетаньяху увидел в новом законе попытки «отрицания холокоста». В самой Польше утверждают: данный закон не направлен против Израиля. Принятый документ лишь указывает на виновных в организации концлагерей. Все «фабрики смерти» на ее территории были созданы нацистской Германией.

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