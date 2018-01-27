В день памяти жертв холокоста генсек ООН призвал мир к борьбе с ненавистью

Мир должен противостоять идеологиям ненависти, проникающим в политику. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш в День памяти жертв холокоста.

«Каждый год 27 января человечество вспоминает 6 млн еврейских мужчин, женщин и детей, которые погибли в холокост, а также бесчисленное множество других людей, ставших жертвами нацистов в годы Второй мировой войны», –– цитирует ТАСС Гутерриша.

При этом генсек подчеркнул, что трагедия холокоста не истребила антисемитизм, а в последние годы «в мире растет число и других предубеждений».

«Неонацисты и группы, придерживающиеся идеи превосходства белой расы, являются одними из главных распространителей крайней ненависти. Слишком часто эти гнусные мировоззрения приходят с задворок в самый центр общества и в политику. Мы должны вместе бороться с превращением ненависти в норму», –– сказал Гутерриш.

По его словам, с помощью образования и взаимопонимания человечество может построить достойное будущее без идеологий ненависти.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января –– в день, когда Красная армия освободила крупнейший концлагерь фашистов Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором были убиты более 1,1 млн человек, из которых 1 млн евреи.

24 января портал iz.ru сообщал, что вице-президент Европарламента в ходе своего выступления на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, предпочла «забыть», что Освенцим освободила Красная армия.