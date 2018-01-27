Прямой эфир

В день памяти жертв холокоста генсек ООН призвал мир к борьбе с ненавистью

0
Фото: REUTERS/Jaime Saldarriaga
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир должен противостоять идеологиям ненависти, проникающим в политику. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш в День памяти жертв холокоста.

«Каждый год 27 января человечество вспоминает 6 млн еврейских мужчин, женщин и детей, которые погибли в холокост, а также бесчисленное множество других людей, ставших жертвами нацистов в годы Второй мировой войны», –– цитирует ТАСС Гутерриша.

При этом генсек подчеркнул, что трагедия холокоста не истребила антисемитизм, а в последние годы «в мире растет число и других предубеждений».

«Неонацисты и группы, придерживающиеся идеи превосходства белой расы, являются одними из главных распространителей крайней ненависти. Слишком часто эти гнусные мировоззрения приходят с задворок в самый центр общества и в политику. Мы должны вместе бороться с превращением ненависти в норму», –– сказал Гутерриш.

По его словам, с помощью образования и взаимопонимания человечество может построить достойное будущее без идеологий ненависти.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января –– в день, когда Красная армия освободила крупнейший концлагерь фашистов Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором были убиты более 1,1 млн человек, из которых 1 млн евреи.

24 января портал iz.ru сообщал, что вице-президент Европарламента в ходе своего выступления на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста, предпочла «забыть», что Освенцим освободила Красная армия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские евреи почтили память жертв холокоста
Порядка 30 тыс. человек приехали почтить память жертв блокады Ленинграда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017