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Порядка 30 тыс. человек приехали почтить память жертв блокады Ленинграда

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Около 30 тыс. человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, приехали на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Петербурга.

Также в церемонии возложения цветов приняли участие школьники и чиновники.

«Торжественно-траурная церемония возложения цветов длилась больше часа. В колоннах к монументу проследовали представители правительства Санкт-Петербурга, законодательного собрания, администрации районов, общественных организаций ветеранов и блокадников, силовых структур и многие другие», –– говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, чтобы отдать дань памяти погибшим во время блокады Ленинграда войсками Третьего рейха, прибыли ветераны из 16 стран: Германии, Израиля, Белоруссии, Украины, США, Азербайджана, Армении, Финляндии, Болгарии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана, Франции и Эстонии.

Цветы возложили к монументу Матери-Родине.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года –– через 872 дня. За это время погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек.

27 января портал iz.ru сообщил, что посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй почтили в Москве память жертв блокады Ленинграда.

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