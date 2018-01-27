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Московские евреи почтили память жертв холокоста

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Московские евреи почтили память жертв холокоста в столичной Хоральной синагоге, сообщает пресс-служба главного раввина Москвы, главы Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта.

В Москве вечером также зажгут поминальные свечи, указывает «РИА Новости».

«Холокост — это страшнейшее преступление XX века. Сегодня, когда последние свидетели катастрофы уходят из жизни, мы просто обязаны чтить священную память о 6 млн убитых евреях и передать эту память нашим детям и внукам», — сказал раввин.

Он призвал делать все возможное, чтобы оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии, антисемитизма и любого вида нетерпимости.

«Нам не стоит забывать о том, что холокост создали люди и только мы, люди, можем сделать так, чтобы он не повторился — никогда больше», — заключил он.

Международный день памяти жертв холокоста установили в качестве памятной даты в 2005 году. Именно 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), где погибли от 1,5 до 4 млн человек. Всего жертвами холокоста стали более 6 млн евреев.

Однако мир стал понемногу забывать страшные уроки истории. Молодежь обесценивает трагедию, унесшую миллионы человеческих жизней. Антисемитизм ушел в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев.

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