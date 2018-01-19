Бывшая заключенная Освенцима назначена пожизненным сенатором Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла назначил пожизненным сенатором республики общественного деятеля Лилиану Сегре, которая в детстве была узницей концлагеря Освенцим.

Согласно декрету главы государства, 87-летняя Сегре назначается на эту должность за исключительные заслуги в социальной области, сообщает канцелярия президентского Квиринальского дворца.

Как передает «РИА Новости», Маттарелла лично проинформировал Сегре о своем решении в телефонной беседе.

Сегре родилась в 1930 году в Милане. В декабре 1943-го девочку, ее отца и других близких родственников арестовали. В начале 1944 года их депортировали в Освенцим, где были убиты отец, дедушка и бабушка Лилианы Сегре.

Спустя год девочку перевели в женский концлагерь Равенсбрюк в Германии, откуда она была освобождена 1 мая. В 1997 году Сегре стала одной из героинь документального фильма «Память», который был представлен на Берлинском кинофестивале.