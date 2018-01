Другая война

На текущей неделе в Сети разразился громкий скандал на расистской почве. На сей раз полыхнуло не где-нибудь, а в империи H&M — шведской «Большевичке» капиталистического мира, обшивающей весь белый свет и дарящей радость дешевых и модных покупок интернациональным шмоточникам. Портал iz.ru разбирался в сути проблемы.

После публикации фотографии чернокожего ребенка-модели в толстовке с надписью: «Крутейшая обезьянка в джунглях» из Twitter словно сошел гневный сель. Оскорбленные пользователей, по большей части сами не вылезающие из трусов и маек популярного бренда, пошли войной против компании под хэштегом #BoycottHM.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb