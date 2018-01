The Weeknd прекращает сотрудничество с H&M из-за расистской рекламы

Канадский певец The Weeknd прекращает сотрудничество с производителем одежды H&M, обвинив компанию в расовой дискриминации. Об этом исполнитель заявил на своей странице в Twitter.

The Weeknd опубликовал фотографию из рекламы детской коллекции бренда, на которой темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

«Проснувшись утром, пережил шок и смущение из-за этого фото. Я глубоко оскорблен и больше не буду работать с H&M», — прокомментировал певец снимок.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb