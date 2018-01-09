The Weeknd прекращает сотрудничество с H&M из-за расистской рекламы

Канадский певец The Weeknd прекращает сотрудничество с производителем одежды H&M, обвинив компанию в расовой дискриминации. Об этом исполнитель заявил на своей странице в Twitter.

The Weeknd опубликовал фотографию из рекламы детской коллекции бренда, на которой темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

«Проснувшись утром, пережил шок и смущение из-за этого фото. Я глубоко оскорблен и больше не буду работать с H&M», — прокомментировал певец снимок.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8 января 2018 г.

Другие пользователи Twitter также массово объявляют бойкот H&M, сообщает телеканал «Звезда».

Производитель одежды уже удалил скандальную толстовку и ее рекламу и принес извинения после обрушившейся критики в свой адрес. «Мы верим в разнообразие и инклюзивность во всем, что мы делаем, и мы пересмотрим нашу внутреннюю практику», — цитирует «РИА Новости» заявление компании, сделанное изданию Time.

The Weeknd ранее выпустил две коллекции в сотрудничестве с H&M.