Эксперты оценили потери Apple из-за скандала с замедлением старых iPhone

Скандал с замедлением старых моделей iPhone обойдется корпорации Apple в 10 млрд. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays.

Как писал портал iz.ru, Apple призналась в намеренном замедлении работы устаревающих моделей iPhone. В компании подчеркивали, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах литий-ионных аккумуляторов.

Кроме того, Apple объявила о решении сократить стоимость замены батареи для старых iPhone с 79 до 29 долларов.

Аналитики банка Barclays отмечают, что износ аккумулятора является одной из главных причин покупки новых моделей смартфона. Учитывая, что теперь замена батареи обойдется дешевле, продажи новых iPhone в 2018 году может снизиться на 16 млн штук, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее Apple объявило о старте акции по бесплатной замене аккумуляторов. В ней смогут принять участие граждане, чьи смартфоны слишком быстро разряжаются при условии отсутствия внешнего вмешательства.