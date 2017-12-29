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Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Apple извинилась перед пользователями за намеренное замедление работы устаревающих моделей iPhone в открытом письме, размещенном на сайте компании.

«Мы знаем, что некоторые из вас считают, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения. Насчет этой темы было много недопонимания, поэтому мы бы хотели прояснить ситуацию и рассказать вам о вводящихся изменениях», — сказано в документе.

В письме утверждается, что компания «никогда не делала и никогда не будет делать что-либо для намеренного сокращения срока службы любого продукта Apple». Далее объясняется принцип функционирования батарей в смартфонах и почему компания решила замедлить работу старых версий гаджета.

Для восстановления доверия клиентов Apple снизит стоимость замены батареи на $50 в 2018 году, а также разработает новую версию iOS, которая позволит отслеживать состояние аккумулятора смартфона.

«Для Apple доверие клиентов означает всё. Мы никогда не оставим попытки зарабатывать и удерживать его. Мы можем делать работу, которую любим, только благодаря вашему доверию и поддержке — мы никогда не забудем это и не будем принимать как должное», — сказано в конце письма.

Напомним, в декабре две жительницы США обратились в суд с требованием взыскать с компании Apple компенсацию за умышленное замедление работы iPhone. В обоих случаях иски поданы по делу о мошенничестве через введение в заблуждение и по обвинению в несправедливой конкуренции. Первым в суд по делу о намеренном замедлении работы смартфонов обратился Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, который считает действия компании уловкой для увеличения продаж.  

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