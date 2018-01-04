Apple на месяц раньше начала бесплатную замену аккумуляторов iPhone

Компания Apple на месяц раньше заранее определенной даты начала акцию по бесплатной замене аккумуляторов iPhone.

Отмечается, что для участия в акции телефон должен пройти предварительный осмотр и тестирование, при котором консультант должен подтвердить, что представленный экземпляр слишком быстро разряжается при условии отсутствия внешнего вмешательства в работу аккумулятора, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Если специалисты установят факт вмешательства, то владельцу откажут в участии в акции и замену аккумулятора можно будет произвести только за свой счет.

Напомним, ранее Apple извинилась перед пользователями за намеренное замедление работы устаревающих моделей iPhone в открытом письме, размещенном на сайте компании.

Напомним, в декабре две жительницы США обратились в суд с требованием взыскать с компании Apple компенсацию за умышленное замедление работы iPhone. В обоих случаях иски поданы по делу о мошенничестве через введение в заблуждение и по обвинению в несправедливой конкуренции.