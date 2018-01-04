Прямой эфир

Apple на месяц раньше начала бесплатную замену аккумуляторов iPhone

0
Фото: Global Look Press/Mairo Cinquetti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple на месяц раньше заранее определенной даты начала акцию по бесплатной замене аккумуляторов iPhone.

Отмечается, что для участия в акции телефон должен пройти предварительный осмотр и тестирование, при котором консультант должен подтвердить, что представленный экземпляр слишком быстро разряжается при условии отсутствия внешнего вмешательства в работу аккумулятора, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Если специалисты установят факт вмешательства, то владельцу откажут в участии в акции и замену аккумулятора можно будет произвести только за свой счет.

Напомним, ранее Apple извинилась перед пользователями за намеренное замедление работы устаревающих моделей iPhone в открытом письме, размещенном на сайте компании.

Напомним, в декабре две жительницы США обратились в суд с требованием взыскать с компании Apple компенсацию за умышленное замедление работы iPhone. В обоих случаях иски поданы по делу о мошенничестве через введение в заблуждение и по обвинению в несправедливой конкуренции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple снизит цены аккумуляторов для старых моделей смартфонов
Американка намерена отсудить у Apple $999 999 999

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017