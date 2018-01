Эксперты рассказали об эффективных способах ускорения работы iPhone

Эксперты выявили эффективные способы ускорения работы некоторых моделей iPhone. Изучив жалобы владельцев устаревших версий смартфонов, рассказавших о снижении мощности своих устройств, специалисты составили варианты различных комбинаций для улучшения работы телефонов.

В частности, обладателям «яблочных» гаджетов советуют убедиться в том, что их устройство попадает под программу «принудительного замедления». По официальным данным компании-производителя, рекомендации касаются iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. На модели более ранних версий данные рекомендации не распространяются, так как они «не тянут» последние обновления iOS, сообщает телеканал «360».

Эксперты рекомендуют владельцам старых моделей iPhone проверить уровень изношенности аккумулятора. Помимо прочего, для ускорения работы смартфонов специалисты предлагают владельцам смартфонов сохранить резервную копию, сбросить смартфон до заводских настроек, а после —установить копию обратно. Рекомендуется соблюдать именно такую последовательность действий для сохранения ценной информации.

Кроме того, специалисты советуют ослабить работу смартфона, увеличив при этом время автономной работы. К примеру, такой эффект даст отключение живых обоев, эффекта параллакс и виджетов, так как вышеперечисленные функции относятся к категории потенциально ресурсоемких настроек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости. Теперь модель смартфона на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.