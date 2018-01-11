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Мама темнокожего мальчика с рекламы H&M призвала не раздувать скандал

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Фото: Getty Images/ Joe Raedle
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Мать мальчика, запечатленного на рекламном плакате компании H&M, считает, что раздутый критиками скандал не имеет оснований. Об этом в четверг, 11 января, пишет газета Daily Mail.

«Это один из сотен образов, в которых снимался мой сын. Перестаньте постоянно поднимать ложную тревогу, это несуществующая проблема. Возьмите себя в руки», — сказала женщина.

Скандал вокруг рекламной кампании шведского бренда разгорелся из-за плаката, на котором был запечатлен темнокожий ребенок в толстовке с капюшоном с надписью Coolest Monkey In The Jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»).

Упоминание об обезьяне в таком контексте некоторые люди африканского происхождения сочли расистским и оскорбительным. Портал iz.ru писал о том, что канадский поп-певец эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом Weeknd отказался сотрудничать с H&M. Музыкант заявил, что был «глубоко оскорблен». Рекламу раскритиковали и другие чернокожие знаменитости, такие как рэпер Дидди и баскетболист Леброн Джеймс.

Компания H&M уже удалила скандальную толстовку и ее рекламу, а также принесла извинения.

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