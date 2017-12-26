УФАС проверит Subway за обещание бесплатного обеда голым посетителям

Управление ФАС по Челябинской области проверит один из ресторанов сети фастфуда Subway, где обнаженным посетителям обещали бесплатную еду, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

«В рекламе Subway в Златоусте, опубликованной 20 декабря, содержатся следующие сведения: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!.. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку», — сказано в сообщении.

Указывается, что данная реклама была размещена в одной из социальных сетей. Предложение изучат на признаки нарушения рекламного законодательства.

В настоящее время устанавливается администратор группы в соцсети, опубликовавший рекламу и владелец заведения. Первые результаты проверки станут известны в январе 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ФАС России выявила, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) ущемляет интересы потребителей, устанавливая собственные требования к переоформлению билетов на другой поезд: дополнительный сбор и возникшую разницу в стоимости билетов.