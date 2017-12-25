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Командование ЗВО запретило экскурсии на Чумном форте Кронштадта

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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«Объединенное стратегическое командование ЗВО» по требованию УФАС прекратило экскурсии на форте «Император Александр I», известном также как «Чумной». Командующий войсками ЗВО приказал запретить допуск всех людей на в историческое сооружение.

Как напоминает телеканал «78», ранее военные в обход правил разрешили ООО «Парадиз» проводить экскурсии на форте. В общей сложности фирма организовала около 50 мероприятий, в том числе бесплатные туры для военных и их родственников. 

Форт «Император Александр I» — одно из долговременных оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы. 

Форты Санкт-Петербурга — комплекс долговременных оборонительных сооружений, постепенно возводившихся с 1704 года до Первой мировой войны с целью защиты столицы государства от нападения со стороны моря. Во многих странах такие объекты всегда находятся под охраной государства и часто становятся объектом музейного показа. 

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