Командование ЗВО запретило экскурсии на Чумном форте Кронштадта
«Объединенное стратегическое командование ЗВО» по требованию УФАС прекратило экскурсии на форте «Император Александр I», известном также как «Чумной». Командующий войсками ЗВО приказал запретить допуск всех людей на в историческое сооружение.
Как напоминает телеканал «78», ранее военные в обход правил разрешили ООО «Парадиз» проводить экскурсии на форте. В общей сложности фирма организовала около 50 мероприятий, в том числе бесплатные туры для военных и их родственников.
Форт «Император Александр I» — одно из долговременных оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы.
Форты Санкт-Петербурга — комплекс долговременных оборонительных сооружений, постепенно возводившихся с 1704 года до Первой мировой войны с целью защиты столицы государства от нападения со стороны моря. Во многих странах такие объекты всегда находятся под охраной государства и часто становятся объектом музейного показа.