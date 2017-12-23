Британская принцесса извинилась после обвинений в расизме

Британская принцесса Мишель Кентская оказалась в центре скандала после появления на рождественском обеде королевы Елизаветы Второй с «расистским украшением». Пользователи соцсетей заподозрили ее в попытке оскорбить невесту принца Гарри, актрису Меган Маркл.

Принцесса появилась на обеде с брошью в виде черного человека в стиле blackamoor, где зачастую фигуры чернокожих людей изображают в образе прислуги, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пользователи посчитали, что Кентская попыталась оскорбить Меган Маркл, у которой есть афроамериканские корни. Представитель принцессы отметил, что брошь была подарена и она много раз ее носила.

«Принцесса Мишель очень сожалеет и опечалена, что это вызвало обиду», — отметил ее представитель.

Мишель Кентская не первый раз оказывается в центре скандала. В 2004 году в СМИ появилась информация, что королевская особа в ресторане в Нью-Йорке «попросила» чернокожих посетителей «уехать обратно в колонии». Сама Кентская опровергала эту информацию.