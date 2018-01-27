Меркель призвала бороться с ксенофобией и антисемитизмом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан противостоять антисемитизму и любым проявления нетерпимости. Такую речь она произнесла в своем еженедельном видеоподкасте.

«Мы должны всеми силами противопоставить себя антисемитизму, ксенофобии и в целом ненависти ко всему чужому. Это является нашей задачей на каждый день», — приводит ТАСС заявление Ангелы Меркель по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

Она подчеркнула, что построить благоприятное будущее невозможно без памяти о прошлом. «Именно поэтому для меня очень важно, что есть такой день, как этот, и что он будет существовать дальше», — призналась германский лидер.

Международный день памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января. Это было закреплено в резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 2005 году.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Польшу возложил венок к памятнику жертвам концлагеря Аушвиц-Бикернау в Освенциме.