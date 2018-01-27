Тиллерсон почтил память жертв концлагеря Аушвиц-Бикернау

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Варшаве, почтил память жертв концлагеря Аушвиц-Бикернау в Освенциме. Американский дипломат возложил венок к памятнику героям гетто в Варшаве.

Тиллерсон заявил, что «никто не может оставаться равнодушным к трагедии холокоста», сообщает ТАСС. Он добавил, что люди должны помнить о тех событиях и необходимо, «чтобы произошедшее никогда больше не повторилось».

В концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау нацисты уничтожили более 1 млн евреев, всего там погибли, по разным оценкам, до 2 млн человек. Пленники были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.

Ранее сообщалось, что немецкий суд отправил 96-летнего сотрудника Аушвица в тюрьму.