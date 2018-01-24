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Тиллерсон предложил создать зону безопасности на севере Сирии

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил Турции создать 30-километровую зону безопасности на границе с Сирией, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности». Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии», — цитирует слова министра телеканал NTV.

Чавушоглу предупредил американского коллегу, что если в этой зоне будут нарушения, то Турция «ответит на это».

Ранее в январе генштаб ВС Турции сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в данном районе.

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