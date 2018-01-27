Порошенко заявил о недопустимости повторения преступлений холокоста

Президент Украины Петр Порошенко заявил по случаю Международного дня памяти жертв холокоста о недопустимости повторения подобных трагедий в будущем. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

«В память о холокосте мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем», — подчеркнул глава республики.

Он также подчеркнул, что Украина, как и другие страны мира, отстаивает идеалы человечности, достоинства и свободы. «Помним и меняем мир к лучшему», — сообщил Петр Порошенко.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января после принятия Генассамблеей ООН соответствующей резолюции в 2005 году.

22 января министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало исследование, в котором зафиксировано двукратное увеличение числа антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году.