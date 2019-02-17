Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля. Об этом 17 февраля сообщает портал Rzeczpospolita.

Отмена визита предположительно связана с публикацией в израильской газете «Джерузалем пост» премьер-министра Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны.

Отмечается, что вместо Моравецкого на встречу поедет глава МИД страны Яцек Чапутович.

Вишнеградская группа состоит из четырех стран — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

13 февраля Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям на территории Сирии 11 февраля. Премьер отметил, что Израиль постоянно ведет работу по сдерживанию Ирана.