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Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

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Фото: REUTERS/AGENCJA GAZETA
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля. Об этом 17 февраля сообщает портал Rzeczpospolita.

Отмена визита предположительно связана с публикацией в израильской газете «Джерузалем пост» премьер-министра Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны.

Отмечается, что вместо Моравецкого на встречу поедет глава МИД страны Яцек Чапутович.

Вишнеградская группа состоит из четырех стран — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

13 февраля Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям на территории Сирии 11 февраля. Премьер отметил, что Израиль постоянно ведет работу по сдерживанию Ирана.

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