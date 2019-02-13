Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям на территории Сирии 11 февраля. Об этом сообщил израильский общественный телеканал «Кан 11».

Премьер перед вылетом в Варшаву на министерскую встречу по Ближнему Востоку отметил, что Израиль постоянно ведет работу по сдерживанию Ирана, в том числе и накануне.

11 февраля израильские танки нанесли удар по территории южной сирийской провинции Эль-Кунейтра, уничтожив одну из больниц.

В пятницу, 8 февраля, замглавы МИДа России Сергей Вершинин призвал вооруженные силы Израиля прекратить любые атаки по суверенной территории Сирии.

В ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали иранские склады в Сирии и уничтожили две системы ПВО. В результате атаки погибли четверо сирийских военных, еще шестеро пострадали. При этом днем ранее ВС Израиля обстреляли южные территории САР, однако ПВО Сирии смогли сбить все семь ракет.