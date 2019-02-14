Пенс рассказал о возможности увеличения числа военных США в Польше

Обсуждение возможности увеличения масштабов американского военного присутствия на территории Польши не завершено. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, страны обсуждают параметры расширения военного присутствия Соединенных Штатов. Он отметил, что представит в Вашингтоне предложения на данный счет, пишет ТАСС.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Республика также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) способна поражать цели на удалении до 300 км. Ракетная установка размещается на бронированном легком грузовике. Она может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

В начале февраля Минобороны России заявило, что, размещая пусковые установки ПРО на территории Румынии и Польши, США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).