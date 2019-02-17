Всегда правые: быть евреем в Германии снова становится опасно

В СМИ все чаще сообщают о случаях проявления антисемитизма в Германии. Интеллектуалы бьют тревогу, но с чем связан рост таких настроений в стране, до сих пор кающейся за устроенный некогда геноцид? Европейский корреспондент «Известий» изучил сложившуюся ситуацию и пришел к неутешительным выводам.

Согласно данным германского Федерального ведомства уголовной полиции, в 2017 году (более свежей информации для прессы пока не подготовлено) в Германии было зарегистрировано 1504 преступления на почве антисемитизма, что на 2,5% больше, чем в 2016. Эксперты, однако, уверенно говорят, что показатели сильно занижены, поскольку «о многих фактах агрессии, физической или словесной, потерпевшие просто не извещают правоохранительные структуры».

Опрос Агентства Европейского Союза по основным правам (European Union Agency for Fundamental Rights — FRA), проведенный в 2018 году, показал, что 41% евреев, проживающих в Германии, в прошлом году испытали проявления антисемитизма на себе. Если же рассматривать период последних пяти лет, то этот показатель вырастает до 52%. 38% евреев, живущих в ЕС, хотя бы раз в прошлом году задумывались над вопросом: а не перебраться ли в Израиль? В Германии этот показатель достигает более высокой отметки — 44%.

евреи Фото: Global Look Press/Stefan Jaitner

Принимая во внимание, что в Германии, по последним оценкам, проживает около 200 000 евреев, эксперты не сомневаются, что фактическое количество нападений на них намного больше, чем сообщает официальная статистика.

Оскорбления словом и делом

75% евреев в Германии, свидетельствуют результаты упомянутого исследования, решили не называть себя публично евреями и не подчеркивать свою принадлежность к иудейскому вероисповеданию с помощью традиционных предметов одежды, таких как, например, кипа. Не все, правда, отказались от них окончательно и бесповоротно: часть допускает, что «можно надеть кипу, если обстановка безопасна» или «если прикрыть этот элемент чем-либо еще». 46% опрошенных предпочитают не посещать определенные районы своих городов.

«Прикрывать кипу чем-либо уже стало обычной практикой немецких евреев, — сказал в беседе с корреспондентом испанского издания El Confidencial 54-летний Ашер Маттерн, родившийся в Гамбурге и живущий в настоящее время в Берлине . — Я лично не забываю напомнить сыновьям перед выходом на улицу об этой мере предосторожности».

Маттерн, университетский профессор социологии, автор нескольких работ по еврейскому вопросу в Германии, более десятка лет изучает эволюцию антисемитизма в стране и уверенно заявляет, что «к антиеврейской ненависти, проявлявшейся традиционно крайне правыми националистами, в последние годы добавилась угроза со стороны ближневосточных переселенцев. Которые, перебравшись в Германию, не отказались от своих антисемитских принципов на новой родине, а наоборот, приучают население страны к тому, что евреев надо ненавидеть и всячески усложнять им жизнь».

«Впрочем, опасность для евреев в Германии существовала всегда, просто на несколько десятилетий степень угрозы сильно снижалась, а теперь вновь увеличивается, — подчеркивает он. — Лично у меня негативного опыта нет, но некоторые соседи рассказывают, что их дети подвергаются буллингу в школе. Одноклассники могут оскорбить их словом или действием, плюнув, например, на спину».

Фото: Global Look Press/ Bernd von Jutrczenka Йозеф Шустер

«Есть ощущение, что поднимается новая волна антисемитизма, — солидарен с мнением Маттерна президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер. — В последнее время газеты страны несколько раз сообщали о нападениях арабских беженцев на немецких евреев. В Берлине 19-летний сириец приговорен судом к тюремному заключению за преступление, совершенное на почве этнической ненависти. На одной из улиц Берлина он встретил 21-летнего Адама С. Увидев, что у того на голове кипа, сириец закричал «Яхуди! Яхуди!» (так арабы называют евреев. — прим. «Известий») и тут же стал избивать Адама ремнем. Понимая, что помощь от полиции придет нескоро, потерпевший записал эпизод агрессии на свой мобильный телефон и представил в суд видео в качестве доказательства нападения. Сюжет после этого распространился по соцсетям со скоростью лесного пожара. Естественно, что это спровоцировало бурю негодования».

Не так давно в Хемнице группа неонацистов под шумок антииммигрантских манифестаций напала на кошерный ресторан. Хулиганы выкрикивали требования в адрес сотрудников и клиентов, чтобы те «убирались в свой Израиль», а после того, как охраной были выставлены на улицу, бросали камни в витрины заведения и ломали стулья и столики, установленные на открытой террасе.

«Германия становится потенциально опасной страной для евреев»

Чуть больше чем три четверти века назад Третий рейх Адольфа Гитлера начал систематическое массированное преднамеренное истребление евреев. В результате Холокоста погибло около 6 млн человек — 2/3 всего еврейского населения Европы.

«Несмотря на то, что, начиная со времен Вилли Брандта, ни один из канцлеров ФРГ не забывает произнести покаянную фразу «Германия несет ответственность за Холокост», положение евреев в стране остается сложным, — утверждает Штраус. — Даже спустя 74 года после освобождения последнего узника концлагеря Освенцим, немецкая полиция продолжает держать нас под наблюдением. Возьмите в качестве примера синагоги — вы не найдете ни одной, возле дверей которой не прохаживался бы полицейский ».

Позиция Штрауса, по мнению некоторых специалистов по национальному вопросу, довольно спорная. Блюстители порядка могут патрулировать улицы возле синагог и с целью охраны прихожан от возможной агрессии. Однако какая бы из этих версий ни была правильной (а возможно — и обе), в любом случае есть основания говорить, что антисемитские настроения в обществе имеются. Что, кстати, признала 26 января в своем видеоподкасте, посвященном годовщине освобождения Освенцима, Ангела Меркель. Фрау канцлерин отметила, что «антисемитизм и травля людей продолжают оставаться частью германского общества».

мараш Ежегодный марш памяти жертв Холокоста в бывшем немецко-фашистском лагере смерти Освенцим-Биркенау на юге Польши Фото: Global Look Press/Omar Marques

При этом госпожа Меркель не забыла предпринять завуалированную попытку обелить проводимую ее кабинетом провальную миграционную политику, отметив, что «ненависть к евреям со стороны коренных жителей страны отличается от ненависти, выражаемой прибывшими на немецкую землю арабскими беженцами». Во втором случае, по словам Меркель, юдофобия является просто следствием «особого восприятия» мусульманами евреев в свете палестино-израильского конфликта.

«Мы не должны оставлять евреев один на один в битве против антисемитизма, — сказал председатель бундестага Вольфганг Шойбле. — Мы обязаны поддержать их всеми возможными средствами».

Нападение на Адама С. способствовало зарождению нескольких инициатив, направленных на поиски компромисса и взаимопонимания в ставшем мультиэтническим обществе. Одна из них, под названием «Берлин носит кипу», прошла 26 апреля прошлого года в столице Германии. Тысячи людей, надевших традиционный головной убор иудеев, собрались в разных частях главного города страны на митинги в знак протеста против юдофобии. Другим вариантом противодействия антисемитизму стал проект #Meet2Respect («Навстречу уважению») — инициатива, имеющая конечной целью примирить иудеев, мусульман, христиан, а также людей других вероисповеданий с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. С целью преодоления барьеров и стереотипов путем установления межличностных отношений, подчеркивают идеологи проекта.

Противоположности сходятся

В 1867 году «железный канцлер» Германии Отто Бисмарк в интервью издававшейся в России на немецком языке «Петербургской газете» дал определение политике как «искусству возможного». Нынешняя правящая элита прекрасно помнит это высказывание одного из великих деятелей прошлого страны и не упускает случая выжать максимум возможного из любого социального явления в своих интересах. Антисемитизм в этом смысле не является исключением.

Как уже отмечалось выше, антиеврейские настроения в Германии черпают силы сегодня из двух источников. Первый — крайнее правые немцы. Второй — иммигранты-мусульмане из стран Ближнего Востока, которые прибыли в страну в последние годы. Их набралось более миллиона человек. Основными национальностями были сирийцы, иракцы и афганцы.

Адг На конференции партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow