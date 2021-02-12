Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

В Латвии прошел пикет против запрета 16 российских каналов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов и еще несколько человек 12 февраля провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в стране 16 российских каналов.

Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением
Крупнейший оператор отказался транслировать пять российских каналов

Пикет прошел рядом с нацсоветом по электронным СМИ на Домской площади. Собравшиеся сели на стулья и с ноутбуков смотрели трансляции запрещенных в Латвии российских телеканалов. Из-за пандемии коронавируса участникам акции пришлось соблюдать безопасную дистанцию.

Митрофанов отметил, что вышел на площадь, несмотря на запрет массовых мероприятий, так как просто не может молчать в сложившейся ситуации.

«Я считаю, что лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно в такой сложный период, как сейчас, — в разгар пандемии — просто недопустимо. Это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей!» — рассказал Митрофанов «РИА Новости».

9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков, 8 февраля выразил мнение, что закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021