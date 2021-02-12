В Латвии прошел пикет против запрета 16 российских каналов

Экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов и еще несколько человек 12 февраля провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в стране 16 российских каналов.

Пикет прошел рядом с нацсоветом по электронным СМИ на Домской площади. Собравшиеся сели на стулья и с ноутбуков смотрели трансляции запрещенных в Латвии российских телеканалов. Из-за пандемии коронавируса участникам акции пришлось соблюдать безопасную дистанцию.

Митрофанов отметил, что вышел на площадь, несмотря на запрет массовых мероприятий, так как просто не может молчать в сложившейся ситуации.

«Я считаю, что лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно в такой сложный период, как сейчас, — в разгар пандемии — просто недопустимо. Это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей!» — рассказал Митрофанов «РИА Новости».

9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков, 8 февраля выразил мнение, что закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию.