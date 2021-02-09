В Латвии с 10 февраля запретят ретрансляцию 16 российских каналов

В Латвии с 10 февраля будет запрещена ретрансляция 16 российских каналов. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Национального совета по электронным СМИ страны.

Как уточняется, в их число вошли REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

«Сегодня утром NEPLP решила исключить 16 программ из списка ретранслируемых в Латвии программ, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic», — отметил руководитель регулятора Иварс Аболиньш в Twitter.

Он пояснил, что решение связано с невозможностью получить информацию о представителях вещателей в Латвии.

Ранее стало известно, что крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР» в Латвии. Было выпущено постановление о запрете ретрансляции телеканала на территории Латвии на один год с 15 февраля.

4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

Однако, по словам экс-мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, политик считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.