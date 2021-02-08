Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков раскритиковал действия властей Латвии, которые запретили трансляцию ряда российских телеканалов. Свое мнение по этому поводу Ушаков выразил 8 февраля в Facebook.

По его словам, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, Ушаков считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.

«Государство неспособно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1», — написал депутат Европарламента в социальной сети.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР в Латвии,.

Совет постановил с 15 февраля запретить ретрансляцию телеканала на территории Латвии на один год

Более того, 4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.