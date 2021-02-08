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Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов

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Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков раскритиковал действия властей Латвии, которые запретили трансляцию ряда российских телеканалов. Свое мнение по этому поводу Ушаков выразил 8 февраля в Facebook.

По его словам, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, Ушаков считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.

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«Государство неспособно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1», — написал депутат Европарламента в социальной сети.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР в Латвии,.

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Более того, 4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

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